快訊

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀通過農田水利法

名為法律實為恐嚇：港國安法的罪行與「送中」程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農田水利法草案 立院今闖關

聯合報 / 記者陳熙文周志豪蔡晉宇／台北報導
立法院會今將處理農田水利法草案，國民黨團揚言，若草案闖關成功，將協助「反消滅水利會全國自救總會」發動釋憲。記者黃仲裕／攝影
立法院會今將處理農田水利法草案，國民黨團揚言，若草案闖關成功，將協助「反消滅水利會全國自救總會」發動釋憲。記者黃仲裕／攝影

立法院臨時會經過兩天朝野協商，民進黨團總召柯建銘說，院會今天上午將處理農田水利法草案，以及前瞻二期特別預算案。民進黨團書記長鍾佳濱表示，將與在野黨團針對協商結論做最後確認，才會按程序處理。不過，這次立法爭議包括水利會改制為官派的資產及負債由國家概括承受，國民黨團表示，若農田水利法草案闖關成功，將協助「反消滅水利會全國自救總會」連署、發動釋憲。

為期三周的臨時會，第一周預計處理農田水利法草案、前瞻二期預算案，以及國民參與刑事審判法草案等三議案。

立法院長游錫堃昨召集朝野協商，針對農田水利法草案，會中決定，劃設農田水利事業區域若涉及原住民族地區，農委會需會商中央原住民族主管機關並公告；主管機關得邀集專家學者、地方人士、實際耕作農民，組成各地方農田水利事務諮議會。

此外，有關農田水利作業基金，協商敲定採民進黨團所提修正動議，增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅；農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利作業基金管理。

由於國民黨團僅有部分立委與會，總召林為洲、書記長蔣萬安及首席副書記長林奕華皆未出席協商，最後只有民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團簽字，並未完成簽署協商結論，未達共識。

鍾佳濱指出，今天上午將詢問在野黨態度，會給國民黨團時間開會決定，「如果國民黨團經過協商還翻桌，民進黨團也會跟著翻桌」。柯建銘說，如果國民黨團不同意，就按照程序處理。

國民黨團人士表示，水利會自救會今將在立院外聲援，國民黨團雖在議場力擋，但因人數劣勢，只能盡力而為，若法案遭闖關三讀，自救會已擬定聲請釋憲文，國民黨團將協助連署，發動釋憲，拉長戰線。

時代力量黨團總召邱顯智說，兩案黨團都會支持，但對第二期前瞻預算，黨團盼預算執行要做好配套。民眾黨團總召賴香伶表示，不希望看到在第一期前瞻計畫執行率不佳的情況下，又要再舉債編列第二期預算。

國民黨 民進黨 時代力量 農田水利會

延伸閱讀

農田水利法協商初步共識 基金收入免徵營業稅

陳吉仲預告 農田水利法2日應會三讀通過

綠擬臨時會處理農田水利法 藍要求延後上路

相關新聞

農田水利法三讀 綠委黃世杰跑票黨團將開罰

立法院會今天三讀通過農田水利法，民進黨團一致支持政院版本，但黨籍立委黃世杰父親黃金德是桃園農田水利會總幹事，院會逐條表決...

農田水利法三讀 國民黨團：尋求跨黨派支持釋憲

在民進黨強勢主導下，「農田水利法」下午在立院完成三讀。國民黨團發出聲明批評民進黨再次以多數暴力「強奪農民私產」、「強奪農...

通過農田水利法影響地方支持？綠委曝扭轉關鍵

立法院三讀通過農田水利法，然而引發地方反彈，恐影響民進黨在地方上的支持，綠委認為關鍵在於子法的制定，以緩和農田水利會的焦...

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀農田水利法

立法院臨時會今天歷經超過5小時的表決大戰，下午三讀通過「農田水利法」，確定水利會改制，會長改為官派，並成立農田水利事業作...

農田水利法三讀 立委黃世杰：強烈不贊同

農田水利法今完成三讀，民進黨立委黃世杰在三讀後發出聲明表達強烈不同意該法之立場。黃世杰表示，回顧立法院進行法案審議時，始...

前瞻預算、農田水利法修正案三讀 總統府感謝立委支持

立法院今天三讀通過前瞻基礎建設計畫後續四年預算籌編案，及農田水利法草案，總統府發言人丁允恭表示，蔡英文總統府感謝立委們的...

水利會官派三讀通過 藍綠都痛批濫權

民進黨權力再擴大，10月起全台水利會將改官派！立法院2日經過5小時的表決大戰後，綠委強勢三讀通過《農田水利法》，國民黨立委痛批民進黨以多數暴力...

立院三讀農田水利法 瑠公農田水利會：修法違憲

立法院臨時會今天歷經超過5小時的表決大戰，下午三讀通過「農田水利法」，確定水利會改制，會長改為官派，並成立農田水利事業作...

農田水利法三讀過關 地方褒貶兩極盼護權益

立法院今天三讀通過農田水利法，雲林、花蓮等農田水利會贊同改制，但桃園農田水利會長黃金春認為，會長一旦採取官派，未來水利會...

評農田水利法違憲 國民黨讚黃世杰「立院良心」

在民進黨主導下，「農田水利法修法草案」在立院闖關，要將全國水利會收歸國有。民進黨立委黃世杰不願為法案背書，不跟隨民進黨團...

審農田水利法 藍委議場播蘇煥智等人發言反對影片

立法院臨時會院會今天審查農田水利法草案，國民黨立委謝衣鳯等人在會中播放前民進黨立委林濁水、前台南縣長蘇煥智及桃園農田水利...

農田水利法草案通過 前後任雲林水利會長看法相左

農田水利會今年10月將改為公務機關，立法院今天朝野協商農田水利法草案，預計最快今天三讀通過。雲林縣農田水利會長洪國浩表示...

熱門新聞

首見！新冠肺炎引發血栓 害中年男病患勃起4小時

高雄補選最新民調陳其邁領先40百分點 名嘴點出李眉蓁兩大危機

台灣索馬利蘭互設代表處 陸媒諷「呵呵」半斤八兩想建交？

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

蔣經國「吹台青」要角邱創煥今辭世 享耆壽96歲

新聞眼 ／索馬利蘭打台灣牌 向北京「索」金援？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。