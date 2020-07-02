農田水利法草案 立院今闖關

立法院臨時會經過兩天朝野協商，民進黨團總召柯建銘說，院會今天上午將處理農田水利法草案，以及前瞻二期特別預算案。民進黨團書記長鍾佳濱表示，將與在野黨團針對協商結論做最後確認，才會按程序處理。不過，這次立法爭議包括水利會改制為官派的資產及負債由國家概括承受，國民黨團表示，若農田水利法草案闖關成功，將協助「反消滅水利會全國自救總會」連署、發動釋憲。

為期三周的臨時會，第一周預計處理農田水利法草案、前瞻二期預算案，以及國民參與刑事審判法草案等三議案。

立法院長游錫堃昨召集朝野協商，針對農田水利法草案，會中決定，劃設農田水利事業區域若涉及原住民族地區，農委會需會商中央原住民族主管機關並公告；主管機關得邀集專家學者、地方人士、實際耕作農民，組成各地方農田水利事務諮議會。

此外，有關農田水利作業基金，協商敲定採民進黨團所提修正動議，增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅；農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利作業基金管理。

由於國民黨團僅有部分立委與會，總召林為洲、書記長蔣萬安及首席副書記長林奕華皆未出席協商，最後只有民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團簽字，並未完成簽署協商結論，未達共識。

鍾佳濱指出，今天上午將詢問在野黨態度，會給國民黨團時間開會決定，「如果國民黨團經過協商還翻桌，民進黨團也會跟著翻桌」。柯建銘說，如果國民黨團不同意，就按照程序處理。

國民黨團人士表示，水利會自救會今將在立院外聲援，國民黨團雖在議場力擋，但因人數劣勢，只能盡力而為，若法案遭闖關三讀，自救會已擬定聲請釋憲文，國民黨團將協助連署，發動釋憲，拉長戰線。

時代力量黨團總召邱顯智說，兩案黨團都會支持，但對第二期前瞻預算，黨團盼預算執行要做好配套。民眾黨團總召賴香伶表示，不希望看到在第一期前瞻計畫執行率不佳的情況下，又要再舉債編列第二期預算。