華航正名台航？ 林佳龍：改名難飛中國

「我認為華航需要改名，但也要慮改名後可能不能飛中國的現實。」交通部長林佳龍15日表達對中華航空更名的支持，讓國民黨立委洪孟楷痛批，更改名稱會讓航權受損，還要花10億成本，勞民傷財。不過時代力量邱顯智則支持改名，認為航權談判不會涉及名稱，希望交通部儘速辦理，林佳龍表示會考慮改名的形式。

但林佳龍也提到，華航有24%的航線是飛中國、香港，因此有任何更動措施也會影響華航能否飛中國，他說，如果華航不做改變，中國打壓的現況不變，台灣也無法走出去。無黨籍立委趙正宇呼籲不改名但是改LOGO，林佳龍回說，交通部還要再討論。

更名浪費納稅人資源

洪孟楷質疑，執政黨依照自己的意識形態，不顧更改航權需要花費大量成本，還要跟其他國家重新談判，卻要納稅人負擔這些成本。他甚至要求交通部要將這些改名成本交給民進黨負擔，但林佳龍反駁，因為法國等國的媒體真的有誤會現象出現，改名是有必要性與公共性。

但洪孟楷拿出民航局資料痛批，華航是上市公司，並不是政府公部門，華航的改名是公司內部事務，如果到時候改名卻要交通部編列預算，這樣也不合理，而且航權重新談判、更名等行政程序還要花10億，他希望防疫期間政治不要介入，模糊焦點。

更名需保留彈性

不過隨後質詢的時代力量立委邱顯智則表示，根據清大科法所教授、航空法專家黃居正的說法，航權的談判是各自談判形成，並不需要統一航空公司名稱，像跟荷蘭的航線就是由外交部談成、新加坡則是民航局負責，但是航權變更協議中都不會提到航空公司名稱，因此正名並不會影響航權。

邱顯智甚至提議，由華信航空負責飛中國航線、中華航空改名後飛國際航線，甚至是成立台灣航空控股公司收購華航國際航線等。林佳龍也表示希望可以改名，不過也要考量到國際現實，因此希望先在國內凝聚共識，「改名的形式不會是零和遊戲」，可以嘗試不同作法，讓國際能區別台灣、中國。

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