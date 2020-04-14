華航改名照中油模式沒問題？ 網曝一關鍵點大不同

近期我國政府力行「口罩外交」，因國內生產口罩的能力已穩定下來，台灣開始捐助口罩至新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重的國家，期盼能協助防堵疫情。不過，由於援助的醫療物資多以中華航空（China Airlines）協助運送，讓部分外媒誤會是中國捐贈，引起一陣「改名風波」。對此，有網友就在PTT上發文表示，華航改名可仿照過去中油的改名模式，掀起熱議。

該名網友指出，中華航空可改為「台灣華航」，如此一來大家習慣的簡稱「華航」也不用更動；英文名稱也可直接改為「CAL Airline」，如此航空公司的代碼CAL也可以維持原樣。原Po表示，「華字本意就是花，這樣Logo主圖跟機尾塗裝的花也不用改，甚至Logo上的標準字也不用改，把中跟空拿掉就好了」認為這是一個折衷的好辦法。

原Po提及，過去中油的全名原為「中國石油股份有限公司（Chinese Petroleum Corporation，CPC）」，後來才改名為「台灣中油股份有限公司（CPC Corporation, Taiwan，CPC）」，維持簡稱「中油」及英文縮寫CPC。原Po也補充說到，「全台的中油加油站原本都有藍底白字的『中國石油』四個字，改名後他們就拿藍漆把『國、石』兩個字噴掉。

針對原Po的貼文，有網友就直指：「老實講畫蛇添足」、「我認為要改就要開大門走大路，直接全銜更動，不然就免改」、「其實覺得有點小聰明，搞得四不像」。不過許多網友指出關鍵差異點，「英文沒變有什麼用，不就是要改英文」、「中油市場在國內，而航空涉及境外，複雜多了，真的沒辦法直接這樣」、「中油的方式是只有國內改而已吧？」認為由於中油主要市場在國內，但華航需考慮到航權與國際觀感，因此情況不同。