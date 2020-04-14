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機身畫「珍珠奶茶」當華航新Logo 網讚：有台灣特色

聯合新聞網 / 綜合報導
網友設計「珍珠奶茶」當新的機身Logo。圖擷自ptt
網友設計「珍珠奶茶」當新的機身Logo。圖擷自ptt

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，台灣捐贈口罩給歐美國家，並由中華航空負責運輸，但航機上印的「China Airlines」常被誤認為是中國籍航空公司，因此行政院長蘇貞昌今（14）日表示，已要求交通部告知華航，以後運送物資時候，機身上面要有國旗以及Taiwan can help（台灣可以幫忙），藉此區分台灣跟中國不同。對此，有名女網友想出象徵台灣特色的機身標誌，照片曝光立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，近日不少立委在說，中華航空應該要改名，才不會讓中國吃我們豆腐，於是想出幾個代表台灣的新logo。只見原本的梅花標誌改為台灣形狀，身旁的6顆星星象徵離島地區，完全展現我國價值。

接著提到，很多航空公司都有自己國家的特色，像是楓葉、袋鼠、鶴都出現在機身上，所以也將聞名國際的「珍珠奶茶」設計成新logo，讓世界看見，「台灣用珍奶讓大家的喉嚨都變成台灣的形狀」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「珍珠奶茶超級神」、「我投珍奶一票」、「珍奶推起來」、「珍奶意外很搭耶」、「好棒喔！珍奶有點可愛」、「珍奶那個超美」、「兩張圖都很讚，但我偏愛珍珠奶茶」。

也有人提出不同的logo圖案，「台灣的國寶櫻花鮭吻魚」、「一隻台灣黑熊在喝珍奶的樣子，感覺不錯」、「台灣藍鵲超美」、「黑熊、石虎、梅花鹿跟護國神山玉山」、「老實說魯肉飯也很好」。

網友設計珍珠奶茶的機身標誌。圖擷自ptt
網友設計珍珠奶茶的機身標誌。圖擷自ptt

網友設計台灣形狀的機身標誌。圖擷自ptt
網友設計台灣形狀的機身標誌。圖擷自ptt

珍奶 華航 新冠肺炎 蘇貞昌 PTT

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