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WHO官網台灣二字被消失 公衛專家質疑政治操弄

中央社 / 台北18日電

武漢肺炎全球大流行，WHO孤立台灣行徑全球有目共睹。公衛專家詹長權最近發現，台灣（Taiwan）二字在WHO官網「被消失」，質疑是WHO的政治操弄。

台大公衛學院院長詹長權今天告訴中央社記者，每當世界衛生組織（WHO）召開記者會後，都會在網站上公布當天發布的新聞內容及重點，WHO官員近期明明在記者會中提及Taiwan，但在WHO官網搜尋Taiwan，卻沒有近期記者會的資料，只有2003年爆發SARS的相關訊息。

詹長權說，以往WHO在處理和台灣相關的文字時，曾使用過Taiwan（China）（中國台灣）、ChineseTaipei（中華台北）等名稱，如今則頻頻將Taiwan寫成Taiwanese，譬如將Taiwan health authority寫成Taiwanese health authority，令他感到相當弔詭。

他認為，這件事凸顯了WHO內部從過去到現在都有專門的人員或團隊在處理與台灣有關的文字內容，「類似思想檢查」，試圖讓台灣消失在WHO裡，也顯示WHO花了很多心力在做「政治化」的事，連官員在記者會的發言都要另外人為處理。

詹長權強調，WHO在疫情期間，對於疫情搜集更應力求正確，疫情發生的地點、人數也須正確標示，呼籲WHO以正確名稱Taiwan稱呼台灣。

WHO 記者會 疫情

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