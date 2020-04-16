護理師以台灣身分同框WHO代表 分享防疫經驗

台灣護理學會理事長王秀紅昨天晚間受邀以「台灣」身分，與多名WHO（世界衛生組織）區域主任、防疫特使視訊會議，分享超前部署、口罩政策等經驗，為台灣推廣防疫外交。

台灣護理學會曾受邀參與國際護理協會辦的新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）議題視訊會議，與多國分享台灣防疫成功經驗，15日晚間參與卡達基金會（Qatar Foundation） 與世界健康創新高峰會（World Innovation Summit for Health, WISH）辦的專家視訊座談會。

王秀紅告訴中央社記者，會議主題「展平曲線：全球對COVID-19疫情的回應」（Flattening the curve:global responses to COVID-19），邀7名世界各地專家分享疫情應變與學習。

與會專家包括WHO東地中海區域主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）、非洲區域主任莫耶提（Matshidiso Moeti）、新冠肺炎防疫特使納巴羅（David Nabarro）及卡達、義大利等專家，王秀紅是唯一護理界代表。

王秀紅以「台灣」身分參與會議，與會WHO專家也稱呼她為「台灣」代表，更直呼“We are family”（我們是一家人）。

王秀紅說，她會中提到台灣政府從公元2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）慘痛經驗後，提出感染防治整備計畫，面對新冠肺炎更積極超前規劃及部署，透過媒體提供快速、有效及透明資訊與政策，包含邊境管制、檢疫隔離政策、口罩政策與社交距離措施等。

王秀紅表示，有專家好奇台灣如何提供醫療工作人員充足防護裝備，她說明台灣口罩政策，及台灣基於SARS防疫經驗，第一時間就超前部署準備，確保工作人員及病人安全。

王秀紅說，未來希望持續透過全球平台，分享國際社會關於台灣政府防疫積極作為與成果、醫護人員努力貢獻及民眾鼓勵支持。