台灣再度「〇確診」！聶永真把紐時廣告改成這樣

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，國內無新增確診病例，這也是台灣本週二度傳出「零確診」的好消息。對此，知名設計師聶永真也特別更改了刊登在紐約時報的廣告設計，將象徵出入口的洞口圖樣，改成〇確診，設計照上傳至臉書後，引來大批網友狂讚。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前指控台灣對他進行人身攻擊、種族歧視，引發YouTuber阿滴、設計師聶永真等人發起募資，買下紐約時報廣告反擊，要告訴世界：「Who can help？Taiwan」。

台灣防疫獲得國際高度認可，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，國內沒有新增確診個案，讓國人為之振奮。為了慶祝這個好消息，聶永真在臉書PO文表示「恭喜台灣今日〇確診！一定是零的轉移」，並修改先前紐約時報的廣告，將出入口圖像改成「〇」。

照片上傳後，立刻湧入眾多網友留言「零的領域」、「真正0！！！喜歡這個版本」、「希望可以一直是零，台灣加油」、「不愧是大師的設計，怎麼改圖都不違和」、「謝謝你的設計～很棒！希望零的確診一直都是」。