WHO不認隔離是人傳人警訊 陳時中：無言以對

台灣去年12月31日提醒武漢出現類似SARS患者且遭「隔離」，但WHO卻不認這就是「人傳人警訊」。指揮中心指揮官陳時中今天表示「無言以對」，相信時間會證明一切。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，世界衛生組織（WHO）繼秘書長譚德塞指控台灣對他歧視侮辱後，今天又宣稱並未忽視台灣對新冠肺炎疫情的示警，辯稱當時台灣的電郵並沒有提到「人傳人」的危險。

反擊WHO，中央流行疫情指揮中心隨即公開台灣電子郵件內容，信中清楚說明當地媒體、衛生當局清楚說有7個案例隔離治療，指揮中心指揮官陳時中直批「隔離治療不是警訊，那什麼情況才是警訊」。

不過，WHO至今仍強調沒有隱匿，也沒有從台灣的信函中看出人傳人警訊。

陳時中今天下午在記者會中直言，說到隔離治療還不知有傳染可能性，他對WHO說法實在「無言以對」，面臨新冠肺炎世界大流行，各國都做了很多事，不論對錯、好壞，歷史都會清楚揭露，「誰也騙不了誰」，相信時間、歷史會證明一切。