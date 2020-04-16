快訊

史上首次！新冠肺炎衝擊 桃機17日關閉20登機門

張上淳證實昨接獲WHO來電 曝對方最好奇台灣這件事

WHO不認隔離是人傳人警訊 陳時中：無言以對

中央社 / 台北16日電
陳時中。圖／指揮中心提供
陳時中。圖／指揮中心提供

台灣去年12月31日提醒武漢出現類似SARS患者且遭「隔離」，但WHO卻不認這就是「人傳人警訊」。指揮中心指揮官陳時中今天表示「無言以對」，相信時間會證明一切。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，世界衛生組織（WHO）繼秘書長譚德塞指控台灣對他歧視侮辱後，今天又宣稱並未忽視台灣對新冠肺炎疫情的示警，辯稱當時台灣的電郵並沒有提到「人傳人」的危險。

反擊WHO，中央流行疫情指揮中心隨即公開台灣電子郵件內容，信中清楚說明當地媒體、衛生當局清楚說有7個案例隔離治療，指揮中心指揮官陳時中直批「隔離治療不是警訊，那什麼情況才是警訊」。

不過，WHO至今仍強調沒有隱匿，也沒有從台灣的信函中看出人傳人警訊。

陳時中今天下午在記者會中直言，說到隔離治療還不知有傳染可能性，他對WHO說法實在「無言以對」，面臨新冠肺炎世界大流行，各國都做了很多事，不論對錯、好壞，歷史都會清楚揭露，「誰也騙不了誰」，相信時間、歷史會證明一切。

WHO 武漢 陳時中

延伸閱讀

陳時中：WHO雖然稍微變調 仍是好組織

有症狀登機需告知航空公司 陳時中：新成立法務組研議

陳時中亮數據 我國康復率及死亡率都是國際「資優生」

武漢還有700國人想回家 陳時中：類包機已登記400多人

相關新聞

接獲WHO來電！張上淳證實昨天和專家短暫通話1小時

WHO曾在4月6日發布5月17日至21日的WHA暫定議程，但議程未見新冠肺炎疫情討論事項，也引來美方批評，但另一方面也有...

影／重申欲參與WHO與WHA 外交部：未納台灣是全人類損失

台灣防疫經驗獲世界各國讚許，外交部發言人歐江安今天(16日)上午重申，台灣參與WHO的方向不變，強調仍會積極地來爭取以觀...

WHO不認隔離是人傳人警訊 陳時中：無言以對

台灣去年12月31日提醒武漢出現類似SARS患者且遭「隔離」，但WHO卻不認這就是「人傳人警訊」。指揮中心指揮官陳時中今...

WHO再提一中原則 管碧玲：今之譚德賽如昔日潘基文

世界衛生組織（WHO）秘書處再度引用第2758號決議文回應台灣參與世界組織，再提一中原則，我國外交部要表達強烈不滿。對此...

回應世衛13點聲明 蔡總統：台灣要WHO完整參與權

針對世界衛生組織（WHO）提出13點聲明一事，蔡英文總統表示，過去十年，台灣提出187項參與專家會議的請求，但其中有70%遭到拒絕，所以台灣只是個案被允許參加，沒有全面性確保可以完整參加，確保完整參與WHO，才是台灣真正要的。

回應世衛13點聲明 葉金川「台灣未被公平對待」

世衛回應台灣民眾在紐約時報刊登的廣告，表示WHO數十年來一直和台灣的衛生部門保持定期技術交流。台灣退出聯合國後，第一個在WHA會議發聲的臺灣人、前衛生署長葉金川表示，世衛所說的定期技術交流並非這麼積極，台灣應該是要被受到以會員的公平待遇，但台灣並沒有被公平對待。

蔡英文反擊WHO13點聲明：7成會議台灣都被拒

針對世界衛生組織（WHO）提出13點聲明一事，總統蔡英文今受訪表示，過去10年，台灣提出187項參與專家會議的請求，但其...

回應世衛13點聲明 葉金川：台灣並無被公平對待

世衛回應台灣民眾在紐約時報刊登的廣告，表示WHO數十年來一直和台灣的衛生部門保持定期技術交流。台灣退出聯合國後，第一個在...

冰山一角！不只WHO 聯合國維和任務人力最多的是人民解放軍

世衛組織總幹事譚德塞被台灣與國際輿論批評親中，但這只是冰山一角。中國正在利用川普美國第一外交政策、減少支持國際組織的機會，大力提升中國在聯合國與所有國際組織中的影響力，已成為聯合國預算的第二大貢獻者，企圖讓國際遊戲規則更符合中國利益。

國際新聞協會去函譚德塞 籲納入台灣媒體採訪

國際新聞協會（ＩＰＩ）十四日發表聲明，表示該協會上周致函世界衛生組織秘書長譚德塞，呼籲世衛將台灣記者納入世界衛生大會（ＷＨＡ）媒體名單，擁有取得資訊平等權利。

新聞眼／台美「組合拳」3巧合劍指世衛

紐約時報前天刊登台灣民眾募資的廣告，提到台灣被世界衛生組織（ＷＨＯ）拒於門外，表達台灣民眾心聲。中央社昨天接著刊出以電郵採訪世衛，世衛提出十三點說明，強調數十年來一直與我衛生部門保持技術交流；我駐日內瓦辦事處則強調，ＷＨＯ以片段資訊誤導外界。巧的是，美國總統川普也幾乎零時差宣布，不再對世衛金援，再次引發國內熱議。

世衛稱與台保持技術交流 外交部：應完整接納台灣

紐約時報十四日刊登台灣民眾募資的廣告，文案提到台灣被世衛拒於門外。中央社報導，世衛對此大動作提出十三點聲明回應，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。

熱門新聞

圖表看疫情／俄羅斯確診再創單日新高 日本緊急狀態擬至全國

PTT鄉民救國！護國吹哨者真面目是泌尿外科醫師妹妹

副署長半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛

新冠肺炎疫情下的「安全國家」排名 德國名列第二

PTT「護國神文」有洋蔥 原PO：幸好防疫讓呼吸病房的爸爸醫療不匱乏

新冠肺炎疫情續燒 蘇貞昌：第三波疫情守住了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。