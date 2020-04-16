IPI去函譚德塞 籲納入台灣媒體採訪

國際新聞協會（ＩＰＩ）十四日發表聲明，表示該協會上周致函世界衛生組織秘書長譚德塞，呼籲世衛將台灣記者納入世界衛生大會（ＷＨＡ）媒體名單，擁有取得資訊平等權利。

ＩＰＩ在聲明及致譚德塞的信函中皆指出：「由編輯、媒體主管及優秀記者組成的全球性網絡ＩＰＩ，今日呼籲世衛開放讓台灣記者採訪。過去數年來，來自台灣（中華民國）的記者始終被世衛拒於門外，台灣媒體因此無法進入世界衛生大會及取得世衛的新聞簡報。」

在致譚德塞的信函中，ＩＰＩ理事長崔昂菲（Barbara Trionfi）先感謝世衛在處理全球疫情中做的努力，她強調，值此危機時刻，公眾更需要可資信賴的新聞。

崔昂菲指出：「我們極度關切來自台灣的記者被拒於世衛之外一事，而台灣在控制新肺疫情上表現有目共睹。」她在信中提到，台灣在二○○三年的ＳＡＲＳ疫情中獲得經驗，自病例出現的第一天起，就立下採訪規範與政策，確保重要新聞的傳播並同時保護記者安全，「他們的經驗對於世衛代表的全球社會而言至關重要。」

ＩＰＩ一九五○年十月於維也納成立，宗旨為維護新聞自由與改善新聞環境。該會擁有超過一百廿個國家成員，也是台灣參與且保留中華民國會籍的少數國際組織之一。ＩＰＩ亦於一九九九年及二○一一年兩度在台北召開年會。