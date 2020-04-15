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羅一鈞半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛
台灣如何得到中國新冠肺炎疫情而示警世衛；疫情指揮中心發言人莊人祥說，情報起源是防疫醫師深夜掛網PTT，發現武漢市衛健委通知公文並回報；副署長羅一鈞剛好還沒睡覺，也上PTT了解，啟動緊急應變。
中央流行疫情指揮中心日前公布2019年12月31日寄給世界衛生組織（WHO），提醒中國武漢市可能有不明原因的肺炎病例。
有媒體在下午記者會提問，台灣當時如何得到中國武漢疫情情報；指揮中心發言人莊人祥表示，去年12月31日凌晨，有疾管署防疫醫師在逛網路論壇批踢踢實業坊（PTT），發現網友熱烈討論武漢市衛生健康委員會的緊急通知公文，趕忙將訊息放在疾管署討論群組。
當時網路盛傳多張武漢當地醫護人員聊天室截圖，有人稱確定不是流感，還有人稱武漢市有院區已有病例確診為SARS冠狀病毒，病人已被隔離，請大家注意，務必做好防護。
莊人祥說，當時擔任疾管署發言人、副署長羅一鈞正好也睡不著覺，發現防疫醫師在群組張貼相關訊息，也趕忙上PTT了解，在當天清晨5時多就把消息在群組公告，當天上午寄信給中國、中午寄給世界衛生組織。
31日當天傍晚6時，疾管署臨時召開記者會說明武漢市的疫情，也馬上對武漢市直飛台灣的班機做登機檢疫。
莊人祥說，中國當時回覆疾管署，僅提供武漢衛健委一張針對不明原因肺炎救治的公告和新聞稿，有通報27例不明原因的肺炎中，7起比較嚴重。
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