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「護國神文」有洋蔥 原PO：幸好防疫讓呼吸病房的爸爸醫療不匱乏

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心發言人莊人祥15日表示，因時任疾管署發言人、副署長羅一鈞，在PTT上看到鄉民熱烈討論一篇疫情文章，才驚覺事態不妙，而網友立刻將此文封為「護國神文」。 圖／聯合報系資料照片
指揮中心發言人莊人祥15日表示，因時任疾管署發言人、副署長羅一鈞，在PTT上看到鄉民熱烈討論一篇疫情文章，才驚覺事態不妙，而網友立刻將此文封為「護國神文」。 圖／聯合報系資料照片

日前世界衛生組織（WHO）指控台灣並未提出「人傳人」警告，中央流行疫情指揮中心說明，在12月31日就寄信給世衛，提醒中國武漢市可能有不明原因的肺炎病例，可能有人傳人的疑慮，指揮中心發言人莊人祥今（15）日表示，因時任疾管署發言人、副署長羅一鈞睡不著覺，在PTT上看到鄉民熱烈討論武漢不明疫情，才驚覺事態不妙進而轉發相關群組，促成我對WHO發出提醒。而網友立刻將PTT此文封為「護國神文」，對此原發文者今出面回應表示，謝謝螢幕前或手機前看著八卦顆顆笑的每個人，讓台灣有機會成為世界的模範。

該文原PO在PTT回覆，謝謝李文亮醫師轉發消息，讓防疫醫師看到發文轉貼消息到群組，感謝台灣有一個能夠專業並正確判斷消息的政府和行政體系，讓羅副半夜睡不著覺來看到貼文，以及每一個關注消息的鄉民推文高調，原PO表示有人認為該文發文者是台中海線呂姓名醫，但並不是他本人，雖然他並沒有因為靠消息獲得利益，但此次傳達消息能及時防堵疫情，讓躺在呼吸病房半年的爸爸醫療不虞匱乏，是他受益的唯一收穫。

而該文再次引發網友熱議，網友在貼文底下留言「朝聖，感謝你轉發重要消息」、「幫你集氣！辛苦了，希望PTT分享資訊理性邏輯討論的風氣續存」、「鄉民的驕傲~~」、「祝福你，護國神宅」、「祝福您父親早日康復，台灣無名英雄好多」。

而據聯合報獨家掌握，這篇文章的帳號屬於是台中童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨之胞妹所有，呂謹亨也常在部落格「台中海線攝護腺守護者泌尿科呂謹亨醫師」，撰寫專業衛教文章。對於此文受到網友盛讚和媒體關切，呂謹亨透過醫院公關表示，由於此文為家人所寫，他尊重家人的發文，也不便代為對外評論或受訪，謝謝大家的關心。

護國神文原PO出面回應，謝謝螢幕前或手機前看著八卦顆顆笑的每個人，讓台灣有機會成為世界的模範。 圖／翻攝自PTT
護國神文原PO出面回應，謝謝螢幕前或手機前看著八卦顆顆笑的每個人，讓台灣有機會成為世界的模範。 圖／翻攝自PTT
時任疾管署發言人、副署長羅一鈞睡不著覺，在PTT上看到鄉民熱烈討論一篇疫情文章，發覺事態不妙，當天就立即通知中國和世界衛生組織。 圖／翻攝自PTT
時任疾管署發言人、副署長羅一鈞睡不著覺，在PTT上看到鄉民熱烈討論一篇疫情文章，發覺事態不妙，當天就立即通知中國和世界衛生組織。 圖／翻攝自PTT

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