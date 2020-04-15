《紐時》刊登台灣募資廣告 有人跑了十家才買到

由於世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前批評台灣對他進行人身攻擊及種族歧視，台灣YouTuber阿滴與設計師聶永真等人發起募資，14日在《紐約時報》（New York Times）刊登全版廣告回應；紐約有民眾跑了十家報攤才買到，直呼「超難買」。

住在紐約皇后區Astoria的台灣人廖怡潔一早到住家附近想買《紐約時報》，結果跑了十家才終於入手一份，連加油站、藥妝店都去了；她說，報攤上幾乎都已沒有報紙，至多也只剩下《紐約郵報》（New York Post）。

廣告設計分為上下兩塊，分別以黑、白為底色；上半部以世衛英文縮寫表達「誰」，一語雙關提出問句「WHO can help?」（誰/世衛能幫忙？）；下半部寫「Taiwan.」（台灣能）。

聶永真在臉書表示，WHO三字使用世界衛生組織的官方字形，主標問句選用世衛的標準色藍色；圖像以洞口隱喻世衛於流行疫情爆發時刻，因反應遲緩與外在政治干擾，導致防疫缺口，使全球陷入疫情危機。

版面右下方的「台灣」字樣，相對於世衛的位置，指台灣正積極建立一個通道及出口，對外界提供幫助。

聶永真也表示，儘管台灣長期以來被孤立於國際組織外，台灣官方及民間正持續以實際行動，對全球提供防疫經驗及支援。

廣告全文：