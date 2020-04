《紐時》刊登台灣募資廣告 有人跑了十家才買到

由於世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞日前批評台灣對他進行人身攻擊及種族歧視,台灣YouTuber阿滴與設計師聶永真等人發起募資,14日在《紐約時報》(New York Times)刊登全版廣告回應;紐約有民眾跑了十家報攤才買到,直呼「超難買」。

住在紐約皇后區Astoria的台灣人廖怡潔一早到住家附近想買《紐約時報》,結果跑了十家才終於入手一份,連加油站、藥妝店都去了;她說,報攤上幾乎都已沒有報紙,至多也只剩下《紐約郵報》(New York Post)。

廣告設計分為上下兩塊,分別以黑、白為底色;上半部以世衛英文縮寫表達「誰」,一語雙關提出問句「WHO can help?」(誰/世衛能幫忙?);下半部寫「Taiwan.」(台灣能)。

聶永真在臉書表示,WHO三字使用世界衛生組織的官方字形,主標問句選用世衛的標準色藍色;圖像以洞口隱喻世衛於流行疫情爆發時刻,因反應遲緩與外在政治干擾,導致防疫缺口,使全球陷入疫情危機。

版面右下方的「台灣」字樣,相對於世衛的位置,指台灣正積極建立一個通道及出口,對外界提供幫助。

聶永真也表示,儘管台灣長期以來被孤立於國際組織外,台灣官方及民間正持續以實際行動,對全球提供防疫經驗及支援。

廣告全文:

誰/世衛能幫忙?

Taiwan.

台灣能。

In a time of isolation, we choose solidarity

在這個隔離的時刻,我們選擇團結。

You are not alone. Taiwan is with you.

你們不是孤身奮戰。台灣與你們在一起。

We know what you are going through. We know how hard it is.

我們了解你們正在經歷的事。我們明白那有多困難。

Taiwan, having been devastated by the SARS epidemic in 2003, knows.

台灣在2003年經歷過SARS侵襲,所以我們懂。

Taiwan, having been isolated from the World Health Organization, knows.

台灣長久以來被隔離在世界衛生組織之外,所以我們懂。

That is why we are contributing to international efforts by sharing how we contained the outbreak, kept our schools and businesses open, and ensured masks for all.

所以我們想跟國際社會分享,我們是如何在疫情之下,還能讓學校與經濟照常運作,並確保口罩生產。

In the past weeks, Taiwan has provided more than 16 million medical masks to support medical workers around the world and has worked together with the US and the EU on the most advanced rapid tests and vaccines for COVID-19.

在過去數周,台灣已提供超過1600萬個口罩給全世界的醫護人員,並與美國、歐盟合作研發最新的新冠病毒快篩試劑及疫苗。

Who can isolate Taiwan? No one.

誰能孤立台灣?答案是沒有人。

Because we are here to help.

因為我們在此提供幫助。

#TaiwanCanHelp #TaiwanIsHelping

#台灣能幫忙 #台灣正在提供協助