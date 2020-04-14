阿滴募資上紐時廣告圖像曝光！設計巧思、內文一次看

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前因指控台灣民眾與外交部對他進行人身攻擊、種族歧視，引發網紅阿滴及知名設計師聶永真等人帶頭募資，要在紐約時報刊登廣告反擊。今（14）日聶永真在臉書上公開了廣告全文及圖像設計，要告訴世界：「Who can help？Taiwan」。

該廣告由聶永真操刀，將於美國當地時間14日上午，於紐約時報紙本與線上同步露出。聶永真表示，左上方醒目的主標問句，使用世界衛生組織的官方字型與標準藍色，將其隱喻提供閱聽人解鎖。左上與右下以不同視角翻轉的洞口、出入口圖像，則分別象徵世界衛生組織在此次疫情造成的防疫缺口，以及台灣正在積極建立的「通道、出口、方法學」。

廣告所傳達的訊息，在主標問句：「Who can help？Taiwan（誰可以幫忙？台灣）」中明確表達，並表示「在被孤立的時刻，我們選擇團結」，「你並不孤單，台灣會跟你在一起」、「我們知道您正在經歷什麼，我們知道這有多困難」。廣告亦提及，在此次的疫情當中，台灣捐助逾1600萬片的醫用口罩協助各國的醫療人員，並與美國及歐盟合作，針對新冠肺炎（COVID-19）研發先進的檢測方法及疫苗。

最後，廣告的下方以Hashtag強調「Taiwan Can Help（台灣能幫忙）」，以及「Taiwan Is Helping（台灣正在提供協助）」。