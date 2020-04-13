快訊

國防大學傳學生「發燒一星期」緊急停課！校方回應了

獨／星版「理科太太」何晶 這次的反應其實很保留了？

台灣世衛爭議未解 專家: 雙方應展開正式對話

德國之聲 / 德國之聲
台灣與世衛之間的角力上周末持續延燒。在台灣要求世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 就「台灣人身攻擊」指控道歉後，世衛周六 (11日) 宣稱台灣並未如政府所說，在去年12月31日寄給世衛的電郵中警告新冠病毒可能「人傳人」。（聯合國網站照片）
台灣與世衛之間的角力上周末持續延燒。在台灣要求世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 就「台灣人身攻擊」指控道歉後，世衛周六 (11日) 宣稱台灣並未如政府所說，在去年12月31日寄給世衛的電郵中警告新冠病毒可能「人傳人」。（聯合國網站照片）

(德國之聲中文網) 台灣與世衛之間的角力上周末持續延燒。在台灣要求世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 就「台灣人身攻擊」指控道歉後，世衛周六 (11日) 宣稱台灣並未如政府所說，在去年12月31日寄給世衛的電郵中警告新冠病毒可能「人傳人」。

對此，台灣衛福部長陳時中於周六公布有關電郵內容，並表示中國自去年底出現非典型肺炎病例且需要隔離治療，這樣的情況「不言自明」。然而，礙於台灣當時還尚未出現案例，無法直接在電郵中明示新冠病毒可能人傳人。

台灣公布的電郵內容寫道：「媒體報導傳出中國武漢通報至少七起非典型肺炎案例，當地衛生官員向媒體表示這些案例非薩斯病毒所引起。然而，中國當局仍在研究采集到的檢體，而病患也已隔離治療。如果您能與我們分享相關訊息的話，我們會非常感謝。」

台部長批世衛「內行人講外行話」

陳時中在記者會上說，世衛批評台灣並未明言新冠病毒會「人傳人」，是「內行人講外行話」，因為任何醫生都明白什麼樣的狀況需要隔離治療。他表示：「我們清楚知道它是類似SARS，否則中國不會用這個非典型肺炎的字眼，且說病患需隔離治療。什麼樣的病患需隔離治療，不言自明。」

陳時中也對世衛的回應提出質疑，強調若說「隔離治療」不是警訊，那麼什麼才叫警訊。他呼籲世衛坦誠以對，積極處理後續事情，不要轉移焦點，一錯再錯。此外，台灣外交部也指控世衛扭曲台灣的通報內容，要求世衛還原真相，讓世界知道台灣的確有提醒世衛。

各方對電郵內容看法不一

對於台灣政府公布電郵內容，各界專家看法不一。在英國貝爾法斯特女王大學政治系任教的張晨晨在推特上表示，台灣所公布的電郵內容並未提到新冠病毒「人傳人」的可能性。反觀，該電郵內容的訊息，武漢衛健委在2019年12月31日便於公告中提到。

張晨晨寫道：「世衛拒絕讓台灣加入，以及世衛高官在訪談中拒絕回答台灣問題，這兩件事都令人非常憤怒，但我認為針對台灣是否有警告世衛新冠病毒可能人傳人這件事，網路上已出現不少假訊息。」

另一方面，美國2020富爾伯萊特 (Fulbright) 訪問學者南樂 (Lev Nachman) 則在推特上表示，他認為台灣外交部的處理方式不太恰當，當國際社會都注意到台灣且多半都贊賞其防疫成就時，官員對外的用字遣詞以及任何一個動作都應該更小心。

華府智庫「全球台灣研究中心」的副董事長葉介庭接受德國之聲訪問時表示，世衛與台灣政府雙方應該透過官方管道進行交涉，而非隔空互相指控。他說：「我希望譚德塞能在有證據的情況下，對台灣提出指控。而台灣也應該在備齊案件所需的所有資訊後，正式向世衛提出申訴，而非專注在反駁譚德塞上周很臨時對台灣做出的指控。」

民間募資替台灣「發聲」

台灣官方忙於反駁世衛指控的同時，台灣民間也發起募資行動，在幾天之內募資超過1023萬台幣，准備在《紐約時報》刊登全版廣告，向全球表示台灣願意在新冠疫情中協助抗疫，並試圖扭轉世衛過去幾天在國際上對台灣造成的負面形象。

此次行動由沃草有限公司執行長林祖儀丶台灣著名設計師聶永真跟Youtuber阿滴共同發起，團隊曾於2014年太陽花運動時期發起集資投《紐時》廣告。這次再度投廣告，原意是要反擊譚德塞對台灣做出的指控，但在得到網路上大量的反饋後，該團隊決定改變廣告文案角度，去除掉原本文案中擁有的字眼「攻擊」，改為著重於「協助」，以呼應台灣政府過去幾個月在國際社會上不斷強調的「台灣願意協助」概念。

「全球台灣研究中心」葉介庭認為，這個行動在短短幾天內募到上千萬台幣的金額，顯示部份台灣人民希望受到國際社會的關注。而在理解到廣告不該著重於跟世衛的爭論之後，該團隊也迅速調整方向，將重點放在台灣能提供協助的形象。葉介庭告訴德國之聲：「過往，台灣在國際社會中都是被忽略的被害者形象，但現在台灣已成為一個能替自己發聲，也能代表普世價值觀的國家。」

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

台灣世衛爭議未解 專家: 雙方應展開正式對話

台灣與世衛之間的角力上周末持續延燒。在台灣要求世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 就「台灣人身攻擊」指控道歉後，世衛周六 (11日) 宣稱台灣並未如政府所說，在去年12月31日寄給世衛的電郵中警告新冠病毒可能「人傳人」。

臉書專頁「只是堵藍」罵譚德塞？ 藍委要求查IP反遭批栽贓

世界衛生組織幹事長譚德塞指控台灣對他發動種族歧視言論攻擊，引發國人不滿。國民黨不分區立法委員吳怡玎今在立院司法及法制委員...

阿滴募資紐時廣告文案挨罵 網友挺：他不是蹭熱度

Youtuber 阿滴與多人在募資平台發起「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」遭楊蕙如質疑「Youtuber可代表台灣罵人？」，而阿滴事後也聲明道歉「不應以台灣立場書寫」，但有網友表示相當挺阿滴，認為他不應該被潑冷水抹黑。

羅智強：種族歧視罵的是所有非洲人民 受傷的非譚德塞

台灣網友「出征」WHO（世界衛生組織）執行長譚德塞和新加坡總理夫人何晶，國民黨革命實踐研究院院長羅智強今接受廣播專訪質疑...

稱只是堵藍、PTT侮辱譚德塞 藍委要調查局查IP

世界衛生組織 (ＷＨＯ) 幹事長譚德塞日前公開指控台灣發動對他個人的種族歧視言論攻擊，發言引發國人怒火，包括網紅「阿滴」...

商業直播主代台灣罵人？阿滴道歉

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞日前指責台灣對他人身攻擊，YouTuber阿滴、設計師聶永真等人隨後發起募資，希望買下紐約時報全版廣告，刊登「台灣人寫給世界的一封信」。但廣告文案曝光後引發正反意見，還被質疑能否代表台灣「去罵人」？阿滴昨致歉表示不應該以「代表台灣」立場書寫，已大幅度改寫公開信。

挺世衛 英捐76億助窮國防疫

英國十二日承諾捐款二億英鎊（約台幣七十六億元）給世界衛生組織和多間慈善機構，協助防止新冠病毒擴散至醫療體系脆弱的國家，以免爆發第二波疫情。

她自製紐約時報半版廣告圖 網友力挺：台灣真的可以幫忙

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，除了大眾相當關心疫情的走向外，由於世界衛生組（WHO）織秘書長譚德塞，日前在記者會上大肆批評台灣人對他進行「種族歧視」的人身攻擊，引來大批台灣民眾不滿，就連YouTuber阿滴、設計師聶永真等人，都發起「刊登紐約時報全版廣告」的募資行動。對此昨（11）日就有一名女網友在PTT中PO文表示，自己剛好是為職業設計師和英文老師，於是她就了自製了一張「台灣可以幫忙」的半版廣告圖，引起眾多網友熱議。

【重磅快評】卡神批阿滴罵人 忘了當初如何罵蘇啟誠？

世衛秘書長譚德塞8日點名台灣發動網軍攻擊他，還用種族歧視字眼，引起國人同仇敵愾，要求譚德塞道歉，YouTuber阿滴、設...

為何阿滴替台灣發聲卻被罵？網曝「關鍵主因」：身分較敏感

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上點名台灣發動網軍對他人身攻擊、種族歧視，引發台灣人民強烈不滿，對此設計師聶永真及YouTuber阿滴等人發起募資紐約時報全版廣告活動，藉此向世界發聲，不到一天時間突破千萬元，但也引發不少爭議，包含文案過長、是否有資格代表台灣等問題。就有網友發文表示「為何阿滴替台灣發聲會被罵」，貼文立刻掀起熱議。

影 / 國民黨也順時中 轟譚德塞「毫無根據就指控台灣」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞不斷受到國際批評處理疫情不當，不料他日前竟失控指責台灣「過去3個月對他人身攻擊」，又否...

他問台灣公佈給WHO的郵件是否失策？ 網揭1關鍵：不是文字遊戲

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒全球，除了疫情走向外，台灣也成為國際關注的焦點，昨（11）日就有網友在PTT上PO文提到，他在美國社交娛樂網站《 reddit 》上，看到有人在討論中央疫情流行指揮中心所公布的信函，並針對「病患已進行隔離治療」是否就代表病毒會「人傳人」有疑慮，於是他就好奇詢問廣大網友「台灣公佈給WHO的郵件是不是失策啊？」

熱門新聞

圖表看疫情／俄羅斯疫情惡化 全球逾185萬例確診死亡超過11萬人

台灣網友出征何晶臉書 新加坡網友回擊

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

新增5例境外移入新冠確診 4人為珊瑚公主號旅客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。