台灣世衛爭議未解 專家: 雙方應展開正式對話

(德國之聲中文網) 台灣與世衛之間的角力上周末持續延燒。在台灣要求世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 就「台灣人身攻擊」指控道歉後，世衛周六 (11日) 宣稱台灣並未如政府所說，在去年12月31日寄給世衛的電郵中警告新冠病毒可能「人傳人」。

對此，台灣衛福部長陳時中於周六公布有關電郵內容，並表示中國自去年底出現非典型肺炎病例且需要隔離治療，這樣的情況「不言自明」。然而，礙於台灣當時還尚未出現案例，無法直接在電郵中明示新冠病毒可能人傳人。

台灣公布的電郵內容寫道：「媒體報導傳出中國武漢通報至少七起非典型肺炎案例，當地衛生官員向媒體表示這些案例非薩斯病毒所引起。然而，中國當局仍在研究采集到的檢體，而病患也已隔離治療。如果您能與我們分享相關訊息的話，我們會非常感謝。」

台部長批世衛「內行人講外行話」

陳時中在記者會上說，世衛批評台灣並未明言新冠病毒會「人傳人」，是「內行人講外行話」，因為任何醫生都明白什麼樣的狀況需要隔離治療。他表示：「我們清楚知道它是類似SARS，否則中國不會用這個非典型肺炎的字眼，且說病患需隔離治療。什麼樣的病患需隔離治療，不言自明。」

陳時中也對世衛的回應提出質疑，強調若說「隔離治療」不是警訊，那麼什麼才叫警訊。他呼籲世衛坦誠以對，積極處理後續事情，不要轉移焦點，一錯再錯。此外，台灣外交部也指控世衛扭曲台灣的通報內容，要求世衛還原真相，讓世界知道台灣的確有提醒世衛。

各方對電郵內容看法不一

對於台灣政府公布電郵內容，各界專家看法不一。在英國貝爾法斯特女王大學政治系任教的張晨晨在推特上表示，台灣所公布的電郵內容並未提到新冠病毒「人傳人」的可能性。反觀，該電郵內容的訊息，武漢衛健委在2019年12月31日便於公告中提到。

張晨晨寫道：「世衛拒絕讓台灣加入，以及世衛高官在訪談中拒絕回答台灣問題，這兩件事都令人非常憤怒，但我認為針對台灣是否有警告世衛新冠病毒可能人傳人這件事，網路上已出現不少假訊息。」

另一方面，美國2020富爾伯萊特 (Fulbright) 訪問學者南樂 (Lev Nachman) 則在推特上表示，他認為台灣外交部的處理方式不太恰當，當國際社會都注意到台灣且多半都贊賞其防疫成就時，官員對外的用字遣詞以及任何一個動作都應該更小心。

華府智庫「全球台灣研究中心」的副董事長葉介庭接受德國之聲訪問時表示，世衛與台灣政府雙方應該透過官方管道進行交涉，而非隔空互相指控。他說：「我希望譚德塞能在有證據的情況下，對台灣提出指控。而台灣也應該在備齊案件所需的所有資訊後，正式向世衛提出申訴，而非專注在反駁譚德塞上周很臨時對台灣做出的指控。」

民間募資替台灣「發聲」

台灣官方忙於反駁世衛指控的同時，台灣民間也發起募資行動，在幾天之內募資超過1023萬台幣，准備在《紐約時報》刊登全版廣告，向全球表示台灣願意在新冠疫情中協助抗疫，並試圖扭轉世衛過去幾天在國際上對台灣造成的負面形象。

此次行動由沃草有限公司執行長林祖儀丶台灣著名設計師聶永真跟Youtuber阿滴共同發起，團隊曾於2014年太陽花運動時期發起集資投《紐時》廣告。這次再度投廣告，原意是要反擊譚德塞對台灣做出的指控，但在得到網路上大量的反饋後，該團隊決定改變廣告文案角度，去除掉原本文案中擁有的字眼「攻擊」，改為著重於「協助」，以呼應台灣政府過去幾個月在國際社會上不斷強調的「台灣願意協助」概念。

「全球台灣研究中心」葉介庭認為，這個行動在短短幾天內募到上千萬台幣的金額，顯示部份台灣人民希望受到國際社會的關注。而在理解到廣告不該著重於跟世衛的爭論之後，該團隊也迅速調整方向，將重點放在台灣能提供協助的形象。葉介庭告訴德國之聲：「過往，台灣在國際社會中都是被忽略的被害者形象，但現在台灣已成為一個能替自己發聲，也能代表普世價值觀的國家。」

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