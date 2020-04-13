阿滴募資紐時廣告文案挨罵 網友挺：他不是蹭熱度

Youtuber 阿滴與多人在募資平台發起「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」遭楊蕙如質疑「Youtuber可代表台灣罵人？」，而阿滴事後也聲明道歉「不應以台灣立場書寫」，但有網友表示相當挺阿滴，認為他不應該被潑冷水抹黑。

有網友在Ptt 八卦板寫道，他個人非常挺阿滴，並不覺得他是為了蹭熱度才選擇站出來做這件事，而是因為他認為他做得到這件事，原po強調如果公眾人物願意做這件事卻遭人謾罵，那麼還有誰願意站出來。

而這名網友提到，原本預計募資四百萬最後金額也快達兩千萬元，其實是間接證明大部分的人認同此事，雖然刊登文章被很多人指出內容寫的不夠精準，不過原po認為只有經過多次修改就好，已經有這份心不該被潑冷水抹黑。

而其他網友也說，「挺啊！有事情是新一代來影嚮新一代的，但挺不代表隨便」、「我挺阿。在我看來現在有人還願意出力站出來實行，已經難能可貴了。多數人都只是出張嘴，他願意行動應給予支持」。

但也有網友認為，「主要是他要刊登的是有批評性的內容，很容易有不必要的麻煩。如果是感謝文那類的就不會有人管的」、「他刊的內容美國不會在乎，只是爭面子而已」。而有人則說，大家會批評是因為對此事相當關注，「會這麼多人跳出來罵是因為大家都非常在乎」、「看到很多很有意義的批評才應該欣慰，這才是真正的挺」。