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她自製紐約時報半版廣告圖 網友力挺：台灣真的可以幫忙

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，自己剛好是職業設計師和英文老師，於是她就了自製了一張「台灣可以幫忙」的半版廣告圖，引起眾多網友熱議。圖擷自PTT
一名女網友PO文表示，自己剛好是職業設計師和英文老師，於是她就了自製了一張「台灣可以幫忙」的半版廣告圖，引起眾多網友熱議。圖擷自PTT

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，除了大眾相當關心疫情的走向外，由於世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，日前在記者會上大肆批評台灣人對他進行「種族歧視」的人身攻擊，引來大批台灣民眾不滿，就連YouTuber阿滴、設計師聶永真等人，都發起「刊登紐約時報全版廣告」的募資行動。對此昨（11）日就有一名女網友在PTTPO文表示，自己剛好是職業設計師和英文老師，於是她就了自製了一張「台灣可以幫忙」的半版廣告圖，引起眾多網友熱議。

原PO在文中提到，她的職業是一位設計師兼英文老師，因為最近看到譚德塞公開在國際上譴責台灣人對他進行「種族歧視」的事件鬧的沸沸揚揚，加上不少YouTuber都開始了在紐約時報上買廣告的活動，於是她就利用自己的專業，設計了一張「Taiwan can help」的半版廣告圖，甚至還很有心的找了紐約時報的版面，試著將她自己做的圖放上去，給網友欣賞。

原PO更解釋了自己做這張廣告圖的理念，她認為黑色吸睛等於中立加嚴肅，也是哀悼現在全世界的死亡，而地球就代表台灣可以幫全世界，為什麼「Taiwan can help？」因為事實證明我們的防疫有成效，除了幫助自己，現在也有餘裕可以幫助別人。

PO文一出後，隨即引來大票網友熱議，紛紛回應力挺原PO所做的廣告圖，「很讚又有意境」、「推，言簡意賅」、「不錯欸，很好看」、「非常盡善盡美，比較喜歡這種的版面！」、「圖片好看，真厲害」、「台灣真的可以幫忙，很有意境」。

不過也有網友給出不同建議，「感覺可以列出WHO的時序建議事項及台灣當時的相關做法」、「這個路線完全不同，阿滴的意圖在於偉大的言詞感召世人，你這個比較偏向商業設計」、「同為設計推，可惜目的不夠明確，視覺上也沒什麼張力和故事性」、「感覺可以把台灣做的事用言簡意賅的方式放上去，會讓人比較好理解」。

女網友利用自身專業自製了一張「台灣可以幫忙」的半版廣告圖，引起眾多網友熱議。圖擷自PTT
女網友利用自身專業自製了一張「台灣可以幫忙」的半版廣告圖，引起眾多網友熱議。圖擷自PTT

紐約時報 WHO 新冠肺炎 YouTuber 聶永真 COVID-19 PTT 譚德塞

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