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為何阿滴替台灣發聲卻被罵？ 網曝「關鍵主因」：身分較敏感

聯合新聞網 / 綜合報導
設計師聶永真及YouTuber阿滴（圖）等人發起募資活動，藉此向世界發聲，不到一天時間突破千萬元。圖擷自facebook
設計師聶永真及YouTuber阿滴（圖）等人發起募資活動，藉此向世界發聲，不到一天時間突破千萬元。圖擷自facebook

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上點名台灣發動網軍對他人身攻擊、種族歧視，引發台灣人民強烈不滿，對此設計師聶永真及YouTuber阿滴等人發起募資紐約時報全版廣告活動，藉此向世界發聲，不到一天時間突破千萬元，但也引發不少爭議，包含文案過長、是否有資格代表台灣等問題。就有網友發文表示「為何阿滴替台灣發聲會被罵」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，今天阿滴如果沒有營利背景，像是大學英文教授，平常教書也不上電視，這樣大家沒話說，「可你是YouTuber靠著經營英文頻道賺錢，等於把這件義舉跟自己的形象綁在一起，大幅增加營利的可能」。

原PO指出，儘管募款全部用於正途，但有沒有隱藏的廣告效果，「在我看來只要存有一點私心，這件事就有問題，因為在於你把英文當成賺錢、廣告工具，並不適合做這件事。」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這種手法YouTuber用很久了，假使真沒有這想法也得到了流量」、「台灣有外交部、總統官方回應，YouTuber真的不用出來」、「看完他的文案覺得像抱怨文」、「YouTuber的身分做這件事不適合」、「憑什麼他可以代表台灣」。

但也有人持不同看法，「別人在做事有些人什麼都不做，永遠只會嘴」、「起碼有人願意出來替台灣發聲」、「阿滴這次做得蠻好的，酸民嘴砲都很容易」、「阿滴願意發聲，那些反彈的人有貢獻什麼嗎？」

針對此事件阿滴也在臉書解釋致歉，「第一版的文案中，我接受到的任務是將團隊撰寫的中文公開信翻譯成英文，不過因為時間緊迫，最後產出的翻譯並不夠仔細斟酌文字以及語句。再者，我也不應該以『代表台灣』立場書寫，這個集資專案頂多只能代表有參與集資的朋友們的聲音」。

譚德塞 WHO 紐約時報 YouTuber

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