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他問台灣公佈給WHO的郵件是否失策？ 網揭1關鍵：不是文字遊戲

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友PO文提到，他看到有人在討論中央疫情流行指揮中心所公布的信函，並針對「病患已進行隔離治療」是否就代表病毒會「人傳人」有疑慮，於是他就詢問網友「台灣公佈給WHO的郵件是不是失策啊？」。圖／指揮中心提供
有網友PO文提到，他看到有人在討論中央疫情流行指揮中心所公布的信函，並針對「病患已進行隔離治療」是否就代表病毒會「人傳人」有疑慮，於是他就詢問網友「台灣公佈給WHO的郵件是不是失策啊？」。圖／指揮中心提供

新冠肺炎COVID-19）持續延燒全球，除了疫情走向外，台灣也成為國際關注的焦點，昨（11）日就有網友在PTTPO文提到，他在美國社交娛樂網站《 reddit 》上，看到有人在討論中央疫情流行指揮中心所公布的信函，並針對「病患已進行隔離治療」是否就代表病毒會「人傳人」有疑慮，於是他就好奇詢問廣大網友「台灣公佈給WHO的郵件是不是失策啊？」

原PO在文中表示，他發現《 reddit 》上開始有人在討論台灣給WHO的郵件，並感覺大部分的網友都認為台灣誇大，因為內容根本沒提到人傳人，但當然也有人說「隔離」一詞本來就代表有傳染性，於是就有網友拿出12月31日中國武漢發出的新聞稿，並說明這和台灣給的電郵幾乎一模一樣，等於就是台灣沒有提供新訊息，更別說是會警告人傳人，因此原PO就疑惑的問道「這封電郵會不會成為台灣逆風的開始？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友討論，並紛紛留言回，「國際上就是看誰先通報，而不是看誰先發新聞稿」、「不會人傳人就不需要隔離了」、「台灣是非會員國，提出警告是基於普世價值」、「中國的問題一直都是明明知道問題，結果沒有預防，台灣只是做出警告而已」、「現在講這些已經沒有用了，還是乖乖做好防疫比較要緊」、「事實勝於雄辯」。

也有網友認為，這封電郵的關鍵在於「足以證明WHO失職的唯一證據」，因為台灣早在12月31日有「不明肺炎患者被隔離」，但WHO在之後卻照樣反對旅行或貿易限制，甚至宣稱「病毒不會人傳人」。「事實永遠都是WHO有無失職，而不是文字遊戲」、「證據會說話，是WHO自己不聽」、「這只會證明WHO就是失職了，就是那麼簡單」。

COVID-19 新冠肺炎 WHO PTT

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