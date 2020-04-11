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瑞莎霸氣稱「我是台灣人」！要大家讓譚德塞下台

聯合新聞網 / 綜合報導
擁有一雙電眼的瑞莎，是標準的「台灣媳婦」，此次的暖舉更感動一票台灣人。圖/Facebook
擁有一雙電眼的瑞莎，是標準的「台灣媳婦」，此次的暖舉更感動一票台灣人。圖/Facebook

新冠肺炎COVID-19疫情蔓延，近日世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）因控訴台灣人民、外交部對他進行人身攻擊及種族歧視，引起爭議。我國外交部隨即聲明這是不實指控，旅英的台灣留學生林薇連夜發布影片回擊，知名網紅阿滴更發起集資活動，要在紐約時報刊登廣告，向全世界宣告台灣的努力。日前好不容易拿到身分證的「台灣媳婦」瑞莎，也在臉書上發布訊息，呼籲台灣人重視這件事。

昨（10）日瑞莎在臉書上貼出下架譚德塞的連署網站連結，氣憤地表示：「給大家好好的用一下」。該貼文受到廣大網友的迴響，截至今日已有千位民眾轉發，有網友就感動直呼：「妳的表現就是正港台灣人會做的事！！」瑞莎也隨即回應：「我是台灣人」，溫暖的言詞與舉動，讓大批網友表示，「你是真正愛臺灣的，臺灣人、讚」、「人美心也美的台灣人」、「台灣有你真好」。

瑞莎貼出的連署網站，是由加拿大華裔網友葉一森（Osuka Yip），在全球最大的請願網站Change.org發起連署活動，目前全球已有逾83萬網友簽署響應。該連署活動認為，譚德塞身為世界衛生組織的秘書長，卻輕易採信中國政府的資訊，低估新冠肺炎的疫情發展，導致世界各國飽受疫情之苦。

來自烏克蘭的瑞莎，在2015年與台灣老公Mike結婚，正式成為台灣媳婦。曾是烏克蘭韻律體操奧運儲備選手的她，也積極提攜台灣體操後輩，甚至資助選手參與國際賽事，並成功獲得亮眼成績。

譚德塞 新冠肺炎 COVID-19 疫情 瑞莎

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