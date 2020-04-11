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阿滴募資紐時廣告「台灣給世界的公開信」 網評太冗長提3建議

聯合新聞網 / 綜合報導
阿滴發文敘述募資狀況。圖／摘自臉書
阿滴發文敘述募資狀況。圖／摘自臉書

網友表示「台灣給世界的公開信」內容不應該只針對世界衛生組織秘書長譚德塞，而是應該將美國人當成目標對象來訴說整件事，以達到發聲的作用。 歐新社
網友表示「台灣給世界的公開信」內容不應該只針對世界衛生組織秘書長譚德塞，而是應該將美國人當成目標對象來訴說整件事，以達到發聲的作用。 歐新社

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上點名台灣對他用種族歧視的字眼辱罵，並稱外交部縱容這樣的行為，一同批評他，不過行政院否認他的說法，表示台灣一直被世衛放棄，不可能對他進行人身攻擊，而Youtuber阿滴和設計師聶永真等人也發起募資，欲刊登廣告紐約時報全版上，藉此向世界發聲，而該募款也順利達標400萬，阿滴也在網上放出內文草稿「台灣給世界的公開信」，讓民眾檢視，不過有網友則在網上討論，認為該文章重點放錯，太過冗長，無法打動美國人。

這封「台灣給世界的公開信」主要是給世衛秘書長譚德塞，內文提及譚德塞及世衛其他官員在先前犯下的錯誤，包括誤稱新冠肺炎（COVID-19）不具人與人傳播的可能性和對特定國家疫情做出不實描述等，而當中也提及台灣是譚德塞家鄉—衣索比亞的夥伴，為該國提供了醫療、糧食等協助，要求世衛做出公正的裁判，停止欺壓向世界伸出援手的台灣和其他弱勢者。

而該片文章也立刻引起網友討論，有人在「批踢踢八卦板」發文，表示雖然該計畫初衷很好，但文章卻有些問題，原PO說「中式思考模式的長信真的無法打動美國人，就轉換角度，如果今天奈及利亞國家的國民集資在台灣報紙刊登長篇文章，你會為了什麼把長文讀完？而且裡面提及我們對奈及利亞的幫助真的很不妥，幫助是人道救助，不是拿來邀功換賞，拿來說嘴，會讓原本幫助的本意蒙塵。」

而他也點出3點建議，第一刊登在美國報紙應以美國人為目標對象，第二刊登的目的要放在讓世界知道台灣想要幫忙也正在幫忙，讓台灣有機會進入世衛，第三若要引起關注，要回應譚德塞內容是否影響美國人利益，讀者在3分鐘內就會決定是否繼續閱讀，因此要注意開頭有無重點或者吸不吸引人。

對此，網友們也紛紛認同，留言表示「真的是太冗長，變得像抱怨文」、「文章太冗長，標題很重要」、「推這篇，指名對譚一個人講話很弱」、「推，找專業廣告人給建議，另外一個方式列出本篇文章提到的原則，讓有捐款的民眾使用共享文件修改呢」、「發在美國要考慮誰是讀者，原稿比較像是單獨給譚德塞內容，美國人誰管這些」。

譚德塞 紐約時報 廣告 新冠肺炎 疫情

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