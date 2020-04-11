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疫情指揮中心反擊WHO 研議公開電郵

中央社 / 台北11日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／聯合報系資料照片

世界衛生組織（WHO）否認台灣曾警告新冠肺炎（COVID-19）可能人傳人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，將研議公開雙方往來電子郵件內容。

他說，研議公開電郵內容，待指揮中心指揮官陳時中拍板。

WHO遭指控在中國去年底發生疫情後，置之不理台灣提出病毒能人傳人的警告，但WHO否認，宣稱台灣發的電郵未提人傳人；莊人祥昨天說，「WHO斷章取義」，台灣雖未明說「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性且病患都隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

莊人祥上午接受中央社記者訪問表示，衛生福利部疾病管制署去年12月31日透過社群媒體得知武漢發生至少7例非典型肺炎病例，基於SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，台灣相當警覺，但疫情尚不明朗，在沒明確證據下，無法直言「有人傳人」。

他說，疾管署去信詢問WHO、中國都未獲進一步疫情資訊，決定立即啟動武漢直航班機登機檢疫措施，每天記者會說明疫情，即使中國一再強調「不會人傳人」，但台灣一直以「會人傳人」前提防疫。

莊人祥表示，今年1月中旬，台灣派2專家前往武漢實地了解疫情狀況，當時香港、澳門專家團隊也在場，武漢當局對疫情幾乎都採「一問一答」方式說明，總算首度鬆口稱早已出現人傳人及群聚感染事件。

疫情 WHO 新冠肺炎

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