如果發生事情就嚴重了！資深媒體人：要「小心」譚德塞

在新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球之際，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞指責台灣對他「人身攻擊」，引起國內、國際間許多不滿聲音，但對此，資深媒體人黃暐瀚則認為，譚德塞畢竟還是國際組織的一員，還是有影響力，如果譚德塞把「批評他」變成「批評黑人」，甚至批評整個「非洲大陸」那事情可就嚴重了。

黃暐瀚在臉書發文說到譚德塞指責台灣對他人身攻擊事件，他表示要「小心」，因在譚德塞言論後非洲各國力挺他，網路世界的同溫層讓人常常感覺「一面倒」，但現實世界是各自「利益糾葛」的，狀況不一樣。

黃暐瀚指出，網路許多梗圖和批評，都對譚德塞很不客氣，如果這些「素材」被他看到，確實會不高興，但這些批評主要是說譚德塞「聽命中國大陸」或譚德塞「做得不好，下台」並不是批評他的「膚色」和身為「黑人」這件事。

但黃暐瀚也說，如果譚德塞把「批評他」變成「批評黑人」，甚至批評整個「非洲大陸」！那事情可就嚴重了，台灣確實批評了他，但批評的點並不是他的「膚色」，也沒有「種族歧視」，他建議這些話台灣必須說清楚，否則可能與非洲大陸為敵，之所以說要「小心」，因爲這件事不容小覷。