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WHO否認台灣曾提人傳人 指揮中心：斷章取義

中央社 / 台北10日電
世界衛生組織在新冠肺炎疫情的處理態度備受質疑，圖為世衛秘書長譚德塞。 （法新社）
世界衛生組織在新冠肺炎疫情的處理態度備受質疑，圖為世衛秘書長譚德塞。 （法新社）

WHO否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，指揮中心晚間回擊「WHO斷章取義」，台灣雖未明確說出「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

武漢肺炎疫情全球大流行，中美兩國為了病毒發源地爭論不休，美國國務院發言人歐塔加斯（MorganOrtagus）日前向中國嗆聲，強調台灣在12月31日便試圖警告世界衛生組織（WHO）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能人傳人，但中國卻直到1月20日都還否認疫情已發展為人傳人。

WHO繼秘書長譚德塞指控台灣對他歧視侮辱後，今天又宣稱並未忽視台灣對武漢肺炎疫情的示警，辯稱當時台灣的電郵並沒有提到「人傳人」的危險。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受中央社記者電訪時表示，「這是被WHO斷章取義」，WHO並未揭露台灣通報的完整內容。疾管署去年12月31日透過社群媒體得知中國武漢發生至少7例非典型肺炎病例，中國向來習慣將SARS（嚴重急性呼吸道症候群）稱為「非典型肺炎」，SARS本身就是一種由冠狀病毒引起的嚴重人傳人疾病。

莊人祥說，看到這項訊息後，疾管署基於SARS的防疫經驗，對這項疫情訊息相當警惕，因此12月31日立即以電子郵件通報WHO國際衛生條例的聯繫窗口，要求提供更多有關疫情的訊息。

莊人祥指出，由於當時疫情資訊不明朗，各種傳聞不斷，雖未在電郵中明確說出「疫情會人傳人」，但有特別提及非典型肺炎的特性，以及中國的病患均隔離治療，強烈暗示病例有人傳人的可能性，以利世衛高度警覺，尤其疫情爆發時，中國正值有大量人流移動的春節期間，更需要警戒；但事後僅收到WHO回信稱：「已將資訊轉給專家同仁」。

因疫情源自中國，疾管署除聯繫WHO，也同時聯繫中國疾病預防控制中心，希望取得更多資訊，中方僅提供一則國家衛生健康委員會的新聞稿。

莊人祥說，台灣當時強烈懷疑此疫情有人傳人現象，但中國、世衛組織都無法透過既有管道釐清，因此12月31日當晚6時立即召開記者會，針對當天即將抵台的武漢直航班機進行登機檢疫，就是基於疫情有人傳人可能性的前提下進行的防疫措施。

莊人祥表示，1月中旬台灣派專家到武漢了解疫情狀況、防疫作為以及病患暴露史，驚覺當地早已出現群聚事件，也正是那一次才讓外界才了解到，疫情早已出現所謂「有限度人傳人」。

有關電郵的部分，莊人祥說，明天可能會在指揮中心記者會公布。

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