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譚德塞打種族牌大罵台灣 網分析：陰險的大絕招

聯合新聞網 / 綜合報導
世衛組織秘書長譚德塞八日控訴台灣對他發起帶有種族歧視的人身攻擊。（法新社）
世衛組織秘書長譚德塞八日控訴台灣對他發起帶有種族歧視的人身攻擊。（法新社）

世界衛生組織秘書長譚德塞8日在記者會上公開指控台灣對他發起帶有種族歧視的人身攻擊，甚至指出台灣外交部知情，影射這場攻擊是由台灣外交部主導，引發台灣網友憤怒，並且引起許多海外網友的聲援。對此，「美國國會台灣觀測站」粉專分析指出「這是非常陰險的一招，種族牌幾乎就是大絕招」。

8日譚德塞在WHO記者會上公開控訴，他在過去三個月以來不斷受到帶有種族歧視的人身攻擊，並點名這些攻擊就是來自台灣。甚至指出台灣外交部知情，非但沒有阻止，反而跟著指責他，影射這場攻擊是由台灣外交部主導。

對此，主要針對美國與台灣事務發表分析的FB粉專「US Taiwan Watch:美國國會台灣觀測站」指出，「現在WHO祕書長直接對台灣宣戰了」。並且分析譚德塞對台灣的指責，是為了將人們對WHO防疫不力的控訴，轉移至種族主義和歧視，且把所有過錯都推到台灣身上。

美國國會台灣觀測站還表示，「這是非常陰險的一招，種族牌幾乎就是大絕招。」在許多國家、社會中，這可以直接召喚無窮盡的同情心。

如該粉專所言，推特上可見大量網友聲援譚德塞，甚至許多非洲國家的官方帳號和總統也出面力挺譚德塞，例如南非、衣索比亞、奈及利亞、納米比亞和盧安達5國領袖，都表示對WHO和譚德塞有信心。

最後該粉專也呼籲憤怒的網友們不要對譚德塞做出種族、人身攻擊，只需將焦點擺在WHO防疫不力、親中、排擠台灣，以免落人口實。而事實上，台灣網友正在Twitter上發起「來自台灣的攻擊」，不過實際點進標籤「#ThisAttackComeFromTaiwan」一看，可發現內容全都是台灣的美食、美景，展現出台灣人幽默的一面。

譚德塞 WHO 外交部 種族歧視

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