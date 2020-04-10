譚德塞打種族牌大罵台灣 網分析：陰險的大絕招

世界衛生組織秘書長譚德塞8日在記者會上公開指控台灣對他發起帶有種族歧視的人身攻擊，甚至指出台灣外交部知情，影射這場攻擊是由台灣外交部主導，引發台灣網友憤怒，並且引起許多海外網友的聲援。對此，「美國國會台灣觀測站」粉專分析指出「這是非常陰險的一招，種族牌幾乎就是大絕招」。

8日譚德塞在WHO記者會上公開控訴，他在過去三個月以來不斷受到帶有種族歧視的人身攻擊，並點名這些攻擊就是來自台灣。甚至指出台灣外交部知情，非但沒有阻止，反而跟著指責他，影射這場攻擊是由台灣外交部主導。

對此，主要針對美國與台灣事務發表分析的FB粉專「US Taiwan Watch:美國國會台灣觀測站」指出，「現在WHO祕書長直接對台灣宣戰了」。並且分析譚德塞對台灣的指責，是為了將人們對WHO防疫不力的控訴，轉移至種族主義和歧視，且把所有過錯都推到台灣身上。

美國國會台灣觀測站還表示，「這是非常陰險的一招，種族牌幾乎就是大絕招。」在許多國家、社會中，這可以直接召喚無窮盡的同情心。

如該粉專所言，推特上可見大量網友聲援譚德塞，甚至許多非洲國家的官方帳號和總統也出面力挺譚德塞，例如南非、衣索比亞、奈及利亞、納米比亞和盧安達5國領袖，都表示對WHO和譚德塞有信心。

最後該粉專也呼籲憤怒的網友們不要對譚德塞做出種族、人身攻擊，只需將焦點擺在WHO防疫不力、親中、排擠台灣，以免落人口實。而事實上，台灣網友正在Twitter上發起「來自台灣的攻擊」，不過實際點進標籤「#ThisAttackComeFromTaiwan」一看，可發現內容全都是台灣的美食、美景，展現出台灣人幽默的一面。