日韓美網友齊力挺台灣 譚德塞老神在在狂推文「WHO抗疫有功」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在日內瓦總部記者會上，痛批台灣對他進行人身攻擊與帶種族歧視的謾罵長達數月。言論一出不只引發台灣各界譁然，府方立刻發出聲明要求譚德塞澄清、道歉，在各國社群媒體上也引發熱烈討論。

譚德塞8日於WHO記者會上指控台灣人民3個月來對他進行種族歧視及人身攻擊，長達3分鐘的委屈控訴引發各界討論，更讓台灣人民群情激憤，透過各種管道發聲澄清，各國網友也對譚德塞的說法充滿不解，有網友便熱心轉貼各國社群媒體上的網友反應，可以發現絕大多數都是對台友好的聲音。

如有日本批踢踢之稱的「5ch」論壇上，有日本網友轉載該新聞並附上台灣外交部回應，至今已有數千人參與討論，紛紛開嘲：「原來川普也是台灣人，我之前都不知道」、「WHO總部不如搬去武漢」、「原來各位都是台灣人啊」、「除了中國外全世界都是台灣」、「完全是中國的代言人」、「為什麼不戰川普，卻去炮台灣呢」、「台灣感染者數控制得很低不是嗎？譚德塞無能是事實」。並喊話支持台灣：「台灣加油，外國當中最能信賴的就是台灣」、「堅定支持台灣人」。

韓國入口網站「Never」的相關新聞下，也有許多韓國網友加入討論，認為譚德塞該反省自己立場偏頗，而不是攻擊台灣。「你的種族不是問題，是你人有問題才會這樣的」、「由於你的反應遲鈍，使我們受到種族歧視」、「自己被罵是從哪個國家開始的也太清楚了吧，那COVID-19又是從哪個國家開始的？這位秘書長調查病毒起源的速度遠不如調查自己被罵起源國家的速度呢」、「是WHO還是CHO」。

而在美國的reddit討論區也對譚德塞的反應感到荒謬，「所以譚德塞被指為中國服務，他的反應是攻擊台灣？」、「柿子挑軟的吃」、「原來批評他的錯誤就是種族歧視嗎」、「台灣要求他道歉，世界要求他辭職」、「WHO和小譚的發言看得越多，他們無恥的事實就越明顯」、「現在你們都是台灣人了」。甚至有國外網友表示譚德塞抱怨受到3個月歧視一事讓他相當無言，因為「早在1月，全國都在大肆宣傳2020年台灣大選，誰有空關心WHO」。

這些支持言論傳回台灣後，讓台灣網友備覺溫暖，紛紛表示「全世界都看得出譚有鬼」、「台灣人突然遍佈世界各地」。不過，也有人發現譚德塞在掀起風暴後，推特上卻不見鬱卒心情，反而在24小時內狂發37則推特，內容滿滿正能量，充滿對譚德塞英明領導的讚美，並宣揚WHO抗疫有功，對指責台灣一事隻字未提。而台灣調查局追查此事後發現，攻擊譚德塞的台灣網友事實上是大陸網軍反串，他們甚至在譚德塞狂罵台灣3分鐘後，假冒台灣人到推特道歉乞求原諒。