譚德塞罵台灣3分鐘 府院駁斥 外交部要求道歉

世界衛生組織秘書長譚德塞八日在日內瓦總部的記者會，提到他在抗疫期間遭受「種族主義字眼辱罵」，他特別點名台灣的網路對他謾罵已持續數月，台灣外交部非但不切割，還加入攻擊，一連罵了三分多鐘。

譚德塞的指控，引發府院強烈反彈。蔡英文總統臉書昨天用中英文同步反駁，台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味，台灣不會接受利用種族歧視的言論來攻擊不同意見的人。

蔡英文還邀請譚德塞訪台，如果他能抵擋中國的壓力，踏上台灣的土地，就能了解台灣對防疫的努力，並理解真正受到不公平待遇的是台灣人民。蔡也歡迎網路的朋友翻譯成各國語言，向世界說明台灣立場。

行政院發言人Kolas Yotaka說，儘管台灣一直被ＷＨＯ放棄，也不可能對譚德塞人身攻擊，「假訊息比病毒傳播更快，譚德塞說法是毫不存在的事實。」外交部批評，譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，要求立刻澄清、道歉。

疫情指揮中心指揮官陳時中說，一月卅日譚德塞要求世界各國不要限制與中國的旅遊和貿易，造成全球現在面臨困境的主因，但台灣沒把這句話聽進去，反而對中國部分省分採取限制措施，反觀聽信的國家，很多都淪陷，「與其罵台灣，不如花點時間向台灣學習。」

儘管府院嚴正駁斥，但有網友整理社群媒體留言，批踢踢有不少「黑奴」、「尼哥」歧視字眼。「我在台南挺小英」粉專曾貼文批譚德塞是拿中共錢、替中共講話的「黑鬼」，後來才將黑鬼改成「鷹犬」；「只是堵藍」粉專則批，譚德塞是中國養的一條狗。

日內瓦總部記者會上，記者提及美國總統川普批評世衛以中國大陸為中心，譚德塞則說，來自香港和台灣的反北京人士在社群媒體貼文，指控他為中國政府說謊，「台灣的外交部知道這些攻擊，他們沒有切割這些言論，甚至開始在這些侮辱與誣衊中批評我，但我不在乎。」

譚德塞說，他還曾收到死亡威脅，人身攻擊已持續兩、三個月，包括使用黑人或黑鬼的種族歧視字眼，「我們必須誠實以對，今天我就直白的講，這些攻擊來自台灣。」