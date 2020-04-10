陳時中談出席WHA：讓台灣到世衛發聲

世界衛生組織秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊，讓台灣今年能否出席世界衛生大會（ＷＨＡ）再受關注，這次台灣的防疫表現優異，外媒報導指出，歐洲支持台灣參加世衛大會的力道，從未像此刻如此強大。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪也強調，台灣可以在防疫和全球衛生議題上對國際做出貢獻，「希望世衛能肯定台灣，並將台灣納入組織的一員」。

我國於二○○九年起連續八年以觀察員身分出席ＷＨＡ，但自二○一七年起迄今，世衛均未邀請台灣與會。陳時中上個月曾公開表示 ，歐洲疫情嚴峻，世衛都自身難保了，如果世衛仍開會，台灣還是會持續向世界發聲。

陳時中昨表示，很多人爭論ＷＨＯ防疫策略是對還是錯，「我還是說，每一句話未來都要被檢視，時間會證明」。對於蔡英文總統邀請譚德塞來台灣，陳時中高度認同，「歡迎他來看看，一個國家的動員和人民的素養，如何支撐起防疫」。