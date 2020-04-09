譚德塞點名台灣：人身攻擊3個月

世界衛生組織總幹事譚德塞8日在日內瓦總部舉行的新冠肺炎疫情例行記者會上，提到他在全球抗疫時期遭受「種族主義字眼辱罵」，他特別點名這些攻擊來自台灣。

他先對記者細數世衛組織在處理此次疫情的進度和成績，但記者問到，當世界領袖，例如美國總統川普，批評世衛組織「以中國大陸為中心」，是否讓他更難領導該組織抗疫時，譚德塞特別評論了他宣稱來自台灣的言詞侮辱。

他說，人身攻擊已經持續了超過兩、三個月。謾罵或種族歧視評論、汙言穢語，黑人或黑鬼。他以身為黑人，或黑鬼為傲，甚至死亡威脅，他根本完全不在乎。因為那是針對他，這種情況已經三個月。當整個黑人族群受辱，當非洲受辱，那時他就不能容忍，他會說大家太超過了。

譚德塞具體表示，「三個月前，這些攻擊來自台灣。我們必須誠實以對，今天我就直白的講。從台灣來。而台灣，還有（台灣）外交部，他們知道這件事。他們沒切割，他們甚至在這些侮辱和詆毀之中開始批評我，但我不在乎。」他今天說出來，是因為這真的夠了，他在乎的是人道受辱。當我們面前有6萬屍袋卻不在乎。」至於對他的個人攻擊，他「忍了三個月，還可以再忍三年、30年、300年」。

他說：「我向各位保證，我們會盡所能服務人類。讓我們不要有遺憾。」他強調，「如果不行動，我們面前還會有許多屍袋」。