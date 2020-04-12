落實防疫稽查男女陪侍店家 高市首開罰

落實中央流行疫情指揮中心男女陪侍店家停業防疫措施，高市府經發局、衛生局及警方昨晚聯合稽查左營區KTV等業者，查獲一家小吃部違法營業，開出首張舉發單並勒令停業及清空客人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心下令9日起全台所有男女陪侍店家要停業。高市府經發局長伏和中、警察局長李永癸昨晚率隊偕同衛生局人員聯合稽查臨檢左營區小吃部、KTV等數家特定店家，查獲左營區一家小吃部違法營業，現場還有公關小姐不及走避。

聯合稽查小組當場開出第一張舉發單並令業者清空客人、停止營業；警方表示，將把這家業者列入重點查核對象，強調「防疫不容漏洞，強力稽查重罰」立場。

伏和中指出，配合防疫，聯合稽查小組將持續不定期強力稽查酒家、舞廳、視聽歌唱等行業，有男女陪侍店家務必要停業，違者將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及相關規定裁罰。

警方也表示，配合防疫將持續取締陪侍服務的店家，呼籲業者不要心存僥倖，以身試法。