主婦變公關 鄭文燦：衛生局科長突破心防大功臣

台北市一間酒店女公關傳出確診新冠肺炎，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議提到，中央流行疫情指揮中心原判定該案是家庭主婦，因居住地在桃園，經衛生局的女科長突破心防、警察局1天還原活動史，才確認是酒店女公關，他感謝兩局處抽絲剝繭細心辦案，是防疫背後的無名英雄。

鄭文燦說，原中央流行疫情指揮中心8日公布案379，新聞稿提及當事人自述沒有上班，平日都在家，偶而外出購物，職業是家庭主婦，但經第二輪疫調發現是酒店女公關，工作地在台北、居住地在桃園。

鄭表示，此「家庭主婦變酒店公關」，背後有賴桃園市衛生局、警察局努力，衛生局長王文彥從醫師角度強烈建議該案送驗採檢，最後果然確診；另名女科長和個案耐心溝通，更直覺認為她非家庭主婦，並表示這件事牽涉家人、大眾健康，曉以大義後終於突破心防，還原職業史、接觸史。

後續再由警察局長陳國進、刑大等單位，透過科技辦案跟縝密資料調閱，還原個案整個活動史，包括工作地點、其他去過地點，及搭乘的計程車；不管是排班計程車或Uber計程車，每一個計程車個人資料都清楚的掌握，以便於後面疫調的隔離作業。

鄭也說，從過去疫調經驗，中央疫調官在第一輪疫調時候，難免因個案因為涉及個人隱私或擔心影響別人，或者擔心接觸的朋友、親人被標籤化，常有資料不全的情況。

該位女科長是關鍵角色，發揮女性直覺、細緻與耐心，終於讓個案說出就醫前活動輪廓，交給警局調查，是這次避免防疫破口重要的幕後無名英雄。