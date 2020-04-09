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女公關染疫 全台酒店、舞廳停業

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎邱宜君簡浩正陳雨鑫章凱閎／台北報導
高雄市昨晚突擊檢查酒店、舞廳，舞廳小姐見大批警察上門急忙遮臉離去。 記者劉學聖／攝影
高雄市昨晚突擊檢查酒店、舞廳，舞廳小姐見大批警察上門急忙遮臉離去。 記者劉學聖／攝影

台師大兩例確診 停課兩周

昨新增一例本土確診者（案三八○），為廿多歲、台師大男學生，與確診者案三二二為同宿舍室友，屬於無症狀感染者。由於台師大已有兩名確定個案，依照指揮中心停課要點，必須全校停課，成為我國第一所因新冠肺炎而停課兩周的大學院校。

校園群聚 感染源還在釐清

該起校園群聚已造成兩人確診，且感染源仍在釐清中，指揮官陳時中表示，已針對校園及宿舍等公共區域進行消毒，該校各系所自四月六日至四月十七日停課，採遠距授課。目前掌握接觸者四四八人，採檢廿四人，其中一人陽性，即案三八○；其餘廿人陰性、三人檢驗中，將持續疫調中。

台師大學務長林玫君昨天表示，除了十三位密集接觸者已被居家隔離，其餘住宿舍的學生、共同上課的師生，則需自主健康管理，「一律離開學校」，部分選擇自行返家，其他則由學校安排至特定偏遠住所移地暫住十四天，但學校「強烈建議」學生留在寢室進行遠距學習、盡量不要到處走動，不要離開住所，「比指揮中心規定更嚴」，以確保防疫無死角，盼學生盡量配合。

另傳出一名三十多歲確診個案為台北某知名酒店女公關，陳時中昨宣布，即日起，全國酒店和舞廳全面停止營業，且停業沒有期限，由地方政府業管機關、衛生、消防、警察局共同稽查。至於夜店、酒吧等娛樂場所，若無法遵守社交距離，不排除停業可能性。

中央疫情指揮中心昨天宣布全台酒店、舞廳停止營業，昨晚各地都突擊臨檢酒店。 記者許正宏／攝影
中央疫情指揮中心昨天宣布全台酒店、舞廳停止營業，昨晚各地都突擊臨檢酒店。 記者許正宏／攝影

限制酒店和舞廳營業，是否與酒店公關確診有關？陳時中說，不會證實個案資料，但因酒店、舞廳等場所難以保持適當社交距離，相對風險較高，因此要求停業。歐美疫情在一夕之間變色，台灣狀況看起來很平穩，「但什麼時候找到我們，後悔就來不及了。」

副指揮官陳宗彥則解釋，三月十九日要求入境全面居家檢疫十四天，不少人擔心娛樂場所可能成為防疫破口，當時採取勸說方式，部分場所已停業，但兩周後，有些店家復業。觀察有些場所無法確實遵守社交距離的規範，因此通知地方政府，要求酒店、舞廳停業。

指揮中心於會後發布新聞稿，指出酒店與舞廳是指各縣市政府列管八大行業之場域，有男女陪侍之酒店及舞廳，可譯為有男女陪侍的「hostess club」。

室內娛樂場所 持續監控中

陳宗彥指出，目前停業範圍尚不包括酒吧、夜店，但未來持續監控其他室內娛樂場所，若無法遵守社交距離，將進一步考慮停業。陳時中說，「如果大部分業者都做不到，就會大規模停業；如果是少部分做不到，就個案來停」。

社交距離 停課 陳時中

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