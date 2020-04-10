台中台南防疫加碼 八大行業「實名制」消費

中央流行疫情指揮中心宣布酒店和舞廳全面停止營業，台中市決定「加碼」，即日起ＫＴＶ、三溫暖、夜店、酒吧等八大特種行業實施實名制；台南市昨也開始勸導其他特殊行業採實名制，別讓防疫出現破口。

台中市長盧秀燕表示，台中是中部地區最大消費城市，而酒店、夜店、ＫＴＶ、三溫暖都是流動性消費者，一旦出現確診個案，由於出入為不特定對象，增加疫調難度，因此即日起，台中市只要仍在營業的八種特種行業，消費民眾實施實名制。

部分八大行業反映，消費者實名制恐造成業者困擾，盧秀燕說，市府現在洽公就是實名制，醫院陪病也實名制，八大業者實施並不困難，雖會引起少數消費者不高興，但防疫工作每個人都有責任，目前疫情嚴峻，一定滾動式檢討，落實掌握「人、事、地」明確方向。

台南市長黃偉哲昨要求，其他特殊行業即日起要保持安全社交距離，採實名制進入消費，以確保未來發生問題時可以溯源，讓防疫工作不要出現破口，防疫才能守得住。