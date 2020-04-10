中山區酒店停業愁生計 小姐：未來很慘

中央流行疫情指揮中心昨宣布即日起，酒店、舞廳歇業，台北市警中山分局列管的大小酒店至少六百家，密度全台最高，據了解，業者昨急開會討論因應「四十年來第一次全面歇業」，業者說，歇業令衝擊數千家庭經濟來源。

負責統合政院紓困方案的政務委員龔明鑫表示，酒店、舞廳全面歇業是新的狀況，所有國民都是政府需要照顧的對象，因此造成失業生活有困難，政府責無旁貸。

台北市副市長黃珊珊也表示，業者生計還是要顧，中央應該依照傳染病防治法給予相關補償；若業者拒絕歇業，依同法可處三千元以上、一萬五千元的罰款，可連續處罰，執行到停業。

台北市中山區酒店占北市一半以上，而北市酒店又占全國三分之一，面臨歇業影響最大；一名酒店小姐說，自己獨自養育三歲小孩，現工作沒了，每月兩萬多房租、撫養費及生活費將付不出，只能先找白天工作，或是開Uber，「能賺多少算多少」。

花名「小愛」的酒店小姐說，看到新聞報導，「整個超傻眼，一瞬間沒工作！完全不知道要怎麼辦。」經濟條件較嚴苛的人，很可能只能「下海」賺皮肉錢，「做這行又不能奢望政府補償，感覺未來就很慘啊！」

不過中部業者說「上有政策，下有對策」，小姐「總是要吃飯」，之前知名酒店歇業時，有些人早由明轉暗，酒店去不了，改以「買鐘點」或「包場」方式轉去自助式ＫＴＶ或私人招待所「另闢戰場」。