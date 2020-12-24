現場重演／史上最強勢會長 「鎮神」黃鎮台任期未滿離職

中職聯盟歷年有10位會長（含代理），最受球迷歡迎的是黃鎮台，甚至獲得「鎮神」封號，連今天同意接任新會長的蔡其昌，都特別提到他，但黃鎮台也是聯盟史上首位二度請辭、提前離任（非病故）的會長，評價兩極。

2012年中職會長改選，統一獅隊董事長林蒼生推薦黃鎮台接任，但一開始個人並無意願，但敵不過球團老闆們輪番力邀，才點頭同意。

黃鎮台曾任教育部高教司司長、次長、行政院研考會副主委及國科會主委、逢甲大學與東吳大學校長，和棒球沒有淵源，但各隊老闆都覺得無所謂，重要的是熱心、用心、形象好，且政商關係也好。

接任後，黃鎮台展現和過往會長不同的風格，認真看待聯盟面臨問題、邀請媒體提出建言、仔細注意球迷意見，聯盟出現嶄新風貌。

2012年3月接任第8屆會長後，黃鎮台替中職帶來連串改革，包括廢除叛將條款、催生冬季聯盟、亞職大賽擴大規模、季中選秀確定、架設網路電視CPBL TV等。

儘管任內碰到興農牛、兄弟象隊轉賣，但黃鎮台都能帶領聯盟、球隊度過難關，並把成立第5隊及自由球員、薪資仲裁制度視為任內目標，是球迷眼中最會做事的會長。

2013年亞職大賽，澳洲坎培拉隊球員鬧出遭利誘涉嫌放水案，黃鎮台提出辭呈以示負責，但被常務理事退回慰留，隔年再因與轉播代理商MP&Silva的合約糾紛，再度請辭下台。

2014年7月23日，中信兄弟隊突然發出新聞稿，痛批聯盟官方不該黑箱作業、私相授受，甚至點名「主其事者」應對轉播糾紛負責。

兄弟當時認為，MP&Silva的轉播權利金不但縮水、請遲未進帳，球團營運出現重大虧損，球迷收視權益也受損，成最無辜受害者，聯盟未來應慎選轉播合作對象，避免重蹈覆轍。

象隊突發聲明，讓黃鎮台情緒明顯受到影響，對所謂「私相授受」、「黑箱作業」的字眼感到失落，兩天後（25日）透過聯盟宣推部發信，向球迷說再見。

黃鎮台透露離職的心情，「當你長期陷在無法發展出過程的結果裡，而你也看不出，當下的環境容許你做出任何的發展」。

被喻為職棒史上最強勢的會長，黃鎮台靠個人意志進行連串改革，被球迷捧為「鎮神」，但在任期屆滿8個月前，選擇告別中職。

當年力挺黃鎮台的Lamigo桃猿隊，也在他請辭後發出「謝謝您會長」的新聞稿，表達不捨。

黃鎮台離開後，聯盟也沒有代理會長，由中職各隊代表輪值主席、召開常務理事會，並在2014年12月30日共同提名吳志揚接任會長。