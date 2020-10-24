我是MVP／壓倒「新莊王」索沙 猛威爾享受關鍵戰先發

比賽時間：

10/23 星期五（編號第170場）

對戰組合：

統一獅vs.富邦悍將

MVP：

統一獅 猛威爾

單場成績：

先發9局被敲6安打、無失分

統一獅隊必須贏球的一戰，洋投猛威爾在上周就接獲任務，他以9局完封勝回應期待，幫助獅隊以2：0擊敗富邦悍將隊；悍將隊輸球後宣告本季落幕，獅隊「保底」季後賽門票到手，24日還將與中信兄弟隊一搏，爭取下半季冠軍。

代總教練林岳平表示，從上周就告訴猛威爾，這場比賽交給他，很高興他投完9局，也讓獅隊保留了明天一戰有布雷克與泰迪兩位洋投可以應戰的空間。

猛威爾表示，從7局後開始有完投的想法，「心裡告訴自己，再一局、再一局。」上一次面對這種攸關爭冠的賽事，他透露已是高中時期，職業生涯還沒遇過，「我很享受投這樣的比賽，今天也留下一個美好的回憶。」

猛威爾此役演出好投，讓「新莊王」索沙吞下今年在新莊的唯一敗績，他表示，索沙是位優秀的投手，想要擊敗他，就要投得比他更長局數，今天也很感謝隊友先幫他打下分數，讓他投得更安心。