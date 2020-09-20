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我是MVP／代打開轟不居功 廖健富：每個人都出一點力

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
廖健富。中華職棒聯盟
廖健富。中華職棒聯盟

比賽時間：9/19 星期六（編號第203場）

對戰組合：樂天桃猿vs.中信兄弟

MVP ：樂天桃猿 廖健富

單場成績：延長十局代打敲出陽春砲

樂天桃猿隊先發投手翁瑋均失守3：1領先，第六局遭中信兄弟隊周思齊、陳子豪連兩打席開轟，兩隊就此以3：3僵持，兄弟九局下「代打之神」蘇緯達錯過滿壘建功機會，十局輪到廖健富代打當英雄，砲轟兄弟終結者李振昌。

廖健富的這發陽春砲，幫助猿隊以4：3勝出，5連敗劃上句點，這也是他的本季第10轟，生涯第二度完成10轟球季。

廖健富在9月初因膝傷下二軍，此役才剛回歸一軍名單，因還無法負擔守備，埋伏板凳待命，他從六局兩隊回到3：3平手後就一直在準備，完成本季第二度砲轟李振昌，他直說只是巧合。

猿隊因這波5連敗跌落下半季墊底，此役止敗力挽狂瀾，廖健富成為致勝英雄不居功，他表示，每個人都盡一點心力，球隊在下半季還是有機會。

記者採訪開箱

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