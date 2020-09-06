我是MVP／羅傑斯完封勝 找回過往身手

比賽時間：9/5 星期六（編號第184場）

對戰組合：統一獅vs.中信兄弟

MVP ：中信兄弟 羅傑斯

單場成績：九局無失分完封，被敲三安，九次三振、五次保送。

中職昨晚在洲際棒球場上演近年罕見的投手對決，中信兄弟隊羅傑斯略勝一籌，完投9局無失分，帶領球隊以1：0擊敗富邦悍將隊，拿下單場MVP，從二軍回到一軍後維持穩定的好成績，羅傑斯坦言不想再回屏東。

羅傑斯本季前8場先發投17.1局，防禦率7.79，戰績1勝2敗，下二軍在屏東磨練後，在7月16日回到一軍出賽，8場先發投了55.1局，防禦率是1.14，戰績3勝0敗。

帶著「韓職最高薪洋將」的名號加盟加盟中職，羅傑斯認為已經找回在韓職投球的感覺，雖然球速略減，但沒有太大影響，羅傑斯表示，為了要回到從前的水準，已經準備很久，從屏東回來後，就不想再下二軍，能夠完投9局不會特別驚訝。

雖然有些小感冒，身體有些不舒服，原本預期會由勝利組接手，但投到8局後，認為自己可以投完，「做的任何事、投出任何一顆球，都要壓制打者，盡量三振他們。」