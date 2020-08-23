我是MVP／果斷要投第五局 魏碩成拚出勝投

比賽時間：8/22 星期六（編號第163場）

對戰組合：統一獅vs.中信兄弟

MVP ：中信兄弟 魏碩成

單場成績：先發五局被敲三安打、四保送，失兩分（責失一分），拿下勝投

中信兄弟隊去年選秀第二指名魏碩成的一軍初先發，先發五局只被敲三安打，卻因保送過多，為自己帶來麻煩，他度過危機後，帶著5：2領先、勝投資格退場，隊友火力持續追擊，最終以19：3打到統一獅隊推出野手消化局數，魏碩成也收下勝投。

魏碩成坦言首場先發太過緊張，太想投好球，反而控不進好球帶，幸好捕手陳家駒及時安撫，才讓他找回準星。

兄弟總教練丘昌榮透露，原本有意在第五局就換投，讓投手教練去詢問，如果魏碩成的回答有遲疑，就會當機立斷換投，但魏碩成果斷說要續投，也才有了投滿五局勝投資格的誕生。

魏碩成領取單場MVP，將感謝給了生命中最重要的三個女人，分別是在天上看比賽的媽媽、在電視機前的外婆，以及在現場觀戰的姊姊。