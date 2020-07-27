我是MVP／「一定要打到球」 陳重廷再見安棒打李振昌

比賽時間：7/26 星期天（編號第126場）

對戰組合：中信兄弟vs.統一獅

MVP ：統一獅 陳重廷

單場成績：五打數敲出兩安打、三分打點，九局下敲出再見安打

統一獅隊克服「恐象症」，在下半季第一個系列賽開出好彩頭，不畏一開賽就處於0：3落後，演出一場從落後到超前再到落後，最終由陳重廷敲出再見安打逆轉贏球的戲碼。

兩隊4：4的平手局面，在八局下由林祐樂的安打敲破，獅隊九局上推出終結者陳韻文把關1分領先卻「砸鍋」，讓周思齊敲出安打帶有2分打點，兄弟終結李振昌看管6：5領先，同樣危機四伏，讓獅隊攻占滿壘，接連三振掉林安可與陳鏞基後，卻沒躲過陳重廷這關，讓他敲出再見安打，獅隊以7：6在主場留住勝利。

陳重廷表示，當下每顆球都想揮，「我一定要打到球，打到才有機會。」這支掃向左外野的安打，讓救援王李振昌必須承擔敗投。陳重廷小兵立大功，總教練林岳平則是看得很緊張，他誇讚陳重廷頂住壓力，後面的攻勢都看他。

獅隊上半季對兄弟吞下4勝16敗、對戰11連戰，下半季一開始都對上兄弟，以2勝1敗留下系列賽勝利。