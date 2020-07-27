我是MVP／蹲捕時特別能打 林泓育打擊、引導都有功

比賽時間：7/26 星期天（編號第125場）

對戰組合：樂天桃猿vs.富邦悍將

MVP ：樂天桃猿 林泓育

單場成績：五打數敲出三安打、兩分打點

樂天桃猿隊上半季爭冠失利，下半季起步也不順，系列賽前兩戰都輸給富邦悍將隊，直到此戰由翁瑋均先發，投6.2局失5分，加上打線甦醒，終於以10：5擊敗悍將，下半季首勝到手，蹲捕的林泓育演出3安打「猛打賞」、帶有2分打點，拿下單場MVP。

向來蹲捕時特別能打的林泓育，近況不算好，這場比賽讓他先發蹲捕，也喚醒他的火力。總教練曾豪駒表示，「有時蹲捕，反而讓他比較放鬆一點，可以專心在配球上，不用去想打擊。」

林泓育表示，其實一直都是平常心，照著平常的感覺去揮棒，「只是很單純的想法，要幫助球隊。」上半季爭冠失利，他也看得很開，「現在就是重新來過，大家都有機會，一場一場打好。」

除了打擊建功，他也協助先發投手翁瑋均在前3局失5分後穩定下來，曾豪駒指出，「今天翁瑋均一開始的狀況沒那麼好，三局後和小胖再溝通，就有把壓制力找回來。」翁瑋均也提到，挨轟後一度懷疑自己，「後來請捕手引導我，看能不能把球壓低一點。」換來他在接下來3.2局沒再掉分。