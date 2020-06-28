我是MVP／集K換打點？林安可還想進步

比賽時間：6/27 星期六（編號第107場）

對戰組合：統一獅vs.樂天桃猿

MVP ：統一獅 林安可

單場成績：6打數5安打，單場雙響砲，7打點創個人新高

統一獅隊昨晚團隊敲出26支安打平隊史記錄，距離聯盟記錄也只差1安，以21：5擊敗樂天桃猿隊，其中林安可個人就貢獻了5支安打、7分打點。

6月21日對富邦悍將時，林安可才用單場6分打點創下個人新高，相隔不到一周，昨晚首局敲一分打點安打，第三、第八兩局的三分砲，再度用7打點刷新個人記錄，林安可只說：「運氣運氣。」

林安可前三打席打完，就已聽牌「完全打擊」，不過後面三打席都無緣建功，總教練林岳平認為球隊在第九局還有機會讓林安可再打一次，不過林安可說：「這樣可以了，先休息，把機會讓給隊友。」

林安可前兩場吞下7次三振，昨天用7打點彌補，但這也是林安可自認還需進步的地方，「選球跟反方向攻擊還要再加強，前幾場三振太多，有些揮到投手引誘球。」