現場重現／獅隊洋投貢獻不算慘 金剛隊半季勝投曾掛零

統一獅隊洋投至今只拿5勝，是四隊唯一勝率不及5成的外籍兵團，但這不是最慘紀錄，2003年的第一金剛隊，上半季用了8位洋投，不但一勝未拿，還吞下21敗。

2003年那魯灣職棒和中華職棒合併，原台灣大聯盟之台北太陽隊與高屏雷公隊合併成一隊，由第一金控以廣告贊助模式冠名，成為「第一金剛隊」，也是現今樂天桃猿隊的前身。

第一金剛第一任總教練由已故的徐生明擔任，但球隊戰力薄弱，根本不是原來中職四隊的對手，從球季開打後，一路墊底。

第一金剛在這個上半季，陸續起用洋投卡文、雅哥、畢可、藍迪、由你卡、蓋瑞及兩名韓籍尹景熙、金東鎬，希望能讓團隊成績起死活生，沒想到反而成為「罪人」。

第一金剛隊洋投畢可。 報系資料照

這8位洋投，在上半季出賽46場、29場先發，投179.2局，失145分、責失109分，一勝都拿不到，畢可8連敗、雅哥5連敗更是難看數據。

畢可在離開第一金剛隊前曾感嘆地說：「沒想到，我在台灣竟然闖出『帶衰』的名號。」他生涯在美國獨立聯盟累計超過百勝。

第一金剛隊上半季另用3名外籍野手歐斯納、馬丁及法蘭克，直到5月底只貢獻一個勝利打點，外籍兵團不但沒有效益，甚至成為累贅。

第一金剛隊3月還有5勝（8敗），4月只拿1勝（11敗1和），5月進帳兩勝（13敗1和）；5月中，徐生明以戰績不佳為由提出辭呈，「戰績是總教練的生命，戰績差代表總教練差，本來就該負起責任」。

上半季戰績結算，第一金剛隊戰績9勝37敗4和，創下史上半季最少勝、最多敗及最低勝率紀錄。

這一年，第一金剛隊洋將勝投，直到下半季6月22日開張，由柏林登拿下，3：2擊敗興農牛隊。

而第一金剛隊在下半季再找來高力歐、米克森、柏林登助陣，全季用了11位洋投，只助隊拿到9勝，吞下46敗，戰績最好的是高力歐4勝6敗。

獅隊投手羅里奇6月才勝投開張。 報系資料照

中職本季外籍投手以中信兄弟隊貢獻度最高，萊福力、德保拉、米蘭達、羅傑斯拿到12勝（12敗），桃猿隊也有11勝7敗、富邦悍將隊為9勝9敗，勝率至少都有5成。

獅隊費爾本、洛奇、羅里奇、達尼爾只拿到5勝（11敗），羅里奇、達尼爾的本季首勝，甚至到6月下旬才開張。