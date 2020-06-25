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109指考社會衝刺／背多分沒用 歷地公3科考點一把抓

我是MVP／帶動活力兼攻勢 陽耀勳成氣氛大師

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
陽耀勳。中華職棒聯盟
陽耀勳。中華職棒聯盟

比賽時間：6/24 星期三（編號第103場）

對戰組合：富邦悍將vs.樂天桃猿

MVP ：樂天桃猿 陽耀勳

單場成績：四打數三安打，四打點

樂天桃猿隊昨晚與富邦悍將隊前四局都保持0：0平手，直到五局下馮健庭的兩分打點二壘打突破缺口，陽耀勳的安打先將比數拉開到3：0，八局下只剩下4：3些微領先，陽耀勳又在滿壘時敲出二壘打，敲回三分打點拉開差距，就此領先到底。

陽耀勳賽後秀出寫在前臂綁帶上的激勵小語，右手「態度」、左手「耐心」，從上周對中信兄弟系列戰開始，他受到情蒐的啟發，開始寫下字句，包括「積極熱情」、「我們成功」，希望激勵自己。

對於自己敲出兩支拉開分差的安打，陽耀勳表示：「當下沒想太多，教練告訴我不要出力，打到就會飛，之前太想打，反而擊球時機不好。」

猿隊總教練曾豪駒稱讚陽耀勳是有活力、熱情的球員，在球隊不好的時候，需要他去渲染大家、帶動氣氛，陽耀勳則說：「不是只有我自己，大家是一起的，每個人上去都做好本分，下一個再延續去，就能夠繳出應該有的實力。」

記者採訪開箱

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