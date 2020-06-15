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我是MVP／卡本特投1休4沒問題 來台代表作屠象
比賽時間：
6/14 星期日（編號第90場）
對戰組合：中信兄弟vs.樂天桃猿
MVP：樂天桃猿 卡本特
單場成績：先發七局被揮出七支安打、失一分，奪下本季第三勝
卡本特本季首次採取投1休4的節奏，單周第二場先發以優質內容奪勝，投出個人在中職代表作，幫助樂天桃猿隊4：1獲勝，重返上半季龍頭。
投1休4對卡本特本來就不是問題，過去十年都是如此，反而來到中職後，才首次碰到調整天數的狀況；但他強調做好準備就沒問題，重點是積極進攻打者的好球帶，把設定好的東西執行出來。
卡本特本季對戰兄弟三場都繳出優質先發，終於拿到對戰首勝，猿隊總教練曾豪駒說：「很感謝他，投1休4再登板，也投滿七局。」
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