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傘兵1300英尺墜地奇蹟生還 傷勢穩定

2018-05-18 00:08聯合報 記者陳熙文黑中亮／連線報導

軍事迷scamprandy拍到昨天上午航特部傘兵秦良丰（中間下方）在清泉崗跳傘時...
軍事迷scamprandy拍到昨天上午航特部傘兵秦良丰（中間下方）在清泉崗跳傘時的意外時畫面，傘兵腳部看似被繩子纏住。 圖／網友scamprandy提供
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國軍漢光卅四號演習昨天早上在台中清泉崗基地執行反空機降跳傘預演時，陸軍特戰指揮部上兵秦良丰跳傘後因主、副傘未完全張開，自一千三百英尺高空直接墜落地面，重傷送醫搶救後昏迷指數回升至八分，恢復狀況超乎預期。

軍事迷scamprandy拍到昨天上午航特部傘兵秦良丰在清泉崗跳傘時的意外時畫面...
軍事迷scamprandy拍到昨天上午航特部傘兵秦良丰在清泉崗跳傘時的意外時畫面，傘兵腳部看似被繩子纏住。 圖／網友scamprandy提供
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國軍漢光演習昨天上午在清泉崗基地預演，在進行聯合反空機降操演時，上兵秦良丰跳傘時...
國軍漢光演習昨天上午在清泉崗基地預演，在進行聯合反空機降操演時，上兵秦良丰跳傘時，因不明原因，主傘、副傘未完全張開，從1300英尺高空墜落，送醫搶救中。 圖／取自秦良丰父親臉書
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國防部表示，部長嚴德發表達關切與不捨，立即指示參謀總長李喜明率專案小組調查肇因，並指派三軍總醫院神經外科及胸腔外科資深主治醫師前往醫療協處，全力救治秦姓上兵。國防部已通令要求各部隊落實各項安全防險檢查及人員教育，確保演訓安全，避免類似案件再發生。

昨天台中市民將手機拍攝、疑為意外過程影片上傳網路，影片中看見一名傘兵的傘張開不全、墜落速度明顯比其他傘兵快；有不少網友留言祈福。

國軍漢光卅四號演習預計六月四日至八日進行實兵實彈演練，昨天清晨六點預演時，秦姓上兵（廿六歲）跳出C-130運輸機時，因不明原因，降落傘的主傘和副傘都沒完全張開，高速墜落在清泉崗基地著陸場，軍方立刻將他送往台中梧棲童綜合醫院急救。

秦因正面落地，到院前心跳已停止，經搶救後，昏迷指數已從三分回升至八分，目前已對聲音疼痛有反應。童綜合醫院指出，秦的傷勢主要是頭頸部、腰椎、胸部及腹部的重傷害，一度因多重性外傷造成休克而心肺停止，經四小時搶救，恢復情形良好，超乎預期，其中左大腿及骨盆骨折，幸未移位，要在加護病房觀察十八小時，預測情況會往好的方向發展。

航特部少將主任武立文表示，志願役秦姓上兵經過一百五十小時訓練，是合格傘兵，這次是他第十一次跳傘，依現場觀測，出機艙時就發現秦的開傘出問題，因為一般要四秒內檢查主傘有無完全展開，若主傘沒開，六秒內就要拉副傘，初步調查是因主、副傘張開不足，並非傘繩纏繞造成。

跳傘國軍演習漢光清泉崗

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