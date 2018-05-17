傘兵血淚 上飛機的那一刻「就像要上戰場」

2018-05-17 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



陸軍空特部今天發生傘兵在跳傘時墜落意外，讓傘兵的高風險引發關注。「一秒鐘、兩秒鐘、三秒鐘、四秒鐘，檢察傘，注意四周，準備著陸。」退伍十年的特戰部隊傘兵吳先生表示，「我永遠都不會忘記跳傘的口號」。從訓練完到上飛機的那一刻，「很像上戰場的感覺」。

要成為合格傘兵，每一項嚴格訓練都是必經路程。吳先生回憶，當時為了練「著地」的動作，「幾乎天天都在摔」。之後的高塔訓練，大約有四層樓高，挑戰心理恐懼。吳先生說，他同批有一個人不敢跳，就被退訓了。

吳先生說，因為他是自願役，跳五次就可以「畢業」。五次中，一定要有一次是晚上跳，完成五次跳傘後，就可以領到一個徽章，徽章上的一朵梅花，代表完成五次基本跳傘。

吳先生回憶，每次機上的氣氛都很沉悶，大家都很緊張、亢奮。飛機裡有很濃的柴油味，飛機窗戶又開得很小，機艙裡昏暗一片，「真的很像要去作戰」。

「跳下去的瞬間，腦袋是一片空白的」，吳先生說，一跳下去，四秒後要檢查主傘，如果主傘沒有開，就要拉副傘，但反應時間大概只有兩、三秒，一旦超過時間，就會直接落地。

吳先生說，就算跳了很多次，遇到主傘沒開，「一定還是會很慌」。也曾有人緊張到就算主傘已經開了，也拉下拉環開副傘，所以最後兩個傘都開了。

另外，傘兵也很容易受傷，吳先生說，每次營區總是一堆「跛腳」，因為降落的時候，速度非常快且無法控制，落地時腳很容易扭到。