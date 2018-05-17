親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
傘兵預演傳意外
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
政府搶救少子化
振興國旅救觀光
小英執政兩周年
政治
軍事
綜合

彭雪芬違反金金分離新制 將辭新光金董事

漢光預演傘兵意外生還 五點著陸是關鍵

2018-05-17 23:02中央社 台中17日電

陸軍航特部上兵秦良丰今天參加國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地高空跳傘卻發生意外墜落地面，緊急送醫後生還，航特部分析，傘兵落實「五點著陸」是生還的重要關鍵之一。

陸軍航空特戰指揮部特戰營特戰三營，今天上午6時在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形。

但跳傘高度為1300呎，比從台北101跳下的高度還高，一般人從高空高速墜下恐怕會直接喪命，但上兵秦良丰墜落著地後，送醫急救恢復生命跡象，且經醫療團隊搶救，昏迷指數從3逐步進步到7，患者對聲音已有反應。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文受訪表示，特戰傘兵訓練時，都會做完基本傘訓與複訓，其中一項就是當傘無法張開時的緊急作業程序，主傘不開時必須拉副傘減速，主傘未開的反應時間約為6秒。

他指出，傘兵在執行基本傘訓時，都會要求訓練「五點著陸」成為反射動作，這是緩衝下降速度的保護措施，傘兵必須雙腳併攏，以雙腳接觸地面後側倒，接著以小腿外側、膝蓋、臀部、腰部與背部共五點進行翻滾，避免重擊頭部造成重傷害，依照醫療團隊提供的傷害部位來看，有成功五點著陸。

武立文表示，傘兵進行反空降跳傘操演地位於台中清泉崗基地，秦良丰著陸的地方位於基地內的草叢區，能夠有效吸收墜下的衝擊力，如果是在跑道或是水泥地著陸，恐怕後果不堪設想。

童綜合醫院急診部執行長盧立華分析，患者能夠幸運生還，雖跳傘的主傘未張開完全、副傘吃風不足，但在減緩下墜力還是有一定效果，且患者年輕力盛、復原力佳都是原因，加上醫療小組在預演時都在場待命，能夠立即上前急救、迅速處理。

航特部少將主任武立文表示，傘兵進行反空降跳傘操演地位於台中清泉崗基地，秦良丰著陸...
航特部少將主任武立文表示，傘兵進行反空降跳傘操演地位於台中清泉崗基地，秦良丰著陸的地方位於基地內的草叢區，能夠有效吸收墜下的衝擊力，如果是在跑道或是水泥地著陸，恐怕後果不堪設想。聯合報系記者黑中亮／攝影
分享

跳傘特戰患者

相關新聞

傘兵血淚 上飛機的那一刻「就像要上戰場」

2018-05-17 19:52

當年飛彈險炸阿扁 漢光演習何時能停止出包？

2018-05-17 19:17

傘兵訓練有多危險？部落客歐夫傘兵視角全記錄

2018-05-17 16:03

跳傘為什麼沒打開？ 前保傘連士兵一句話令人心酸

2018-05-17 15:02

跳傘任務成功與否 「保傘連」及抖傘SOP成關鍵

2018-05-17 14:32

陽光男孩入伍3年 第11次跳傘出事

2018-05-17 14:25

傘兵1300呎墜地 如同3卡車以時速300公里撞擊肉身

2018-05-17 14:22

漢光預演意外 傘兵從1300呎高空墜落

2018-05-17 14:07

不只傘兵出意外 海陸士兵救生衣收納也受傷

2018-05-17 12:59

跳傘意外士兵 參謀總長：國防部盡全力照顧好

2018-05-17 12:15

好消息！跳傘墜地秦姓上兵復原良好 昏迷指數回到8分

2018-05-17 12:03

墜地傘兵是高雄陽光大男孩 熱愛上山下海

2018-05-17 11:48

影／傘兵跳傘直接墜地 初判主傘張傘不足

2018-05-17 11:36

演習跳傘意外 軍方：初步認定是主副傘張開不足

2018-05-17 11:36

傘兵跳傘意外 國軍調資深三總醫師全力救治

2018-05-17 11:17

傘兵出身的費鴻泰：傘兵傷亡率最高 不容小差錯

2018-05-17 10:15

傘兵跳傘意外 空特部：演習視同作戰 願弟兄平安

2018-05-17 10:11

傘具沒開釀意外 大武營傘訓中心展開調查

2018-05-17 09:57

傘兵墜地衝擊大 物理老師：等於被高鐵撞到

2018-05-17 09:56

航特部保傘連 傘兵跳傘成功的幕後關鍵

2018-05-17 09:39

影╱悚！傘兵墜落地面畫面曝光 民眾手機錄影直擊

2018-05-17 09:36

1300呎墜地傘兵恢復心跳 昏迷指數3搶救中

2018-05-17 09:34

傘兵1300英尺墜地 老師：等於3卡車時速3百公里撞擊

2018-05-17 09:24

特戰傘兵高空墜地 參謀總長赴台中調查肇因

2018-05-17 09:06

漢光預演運輸機來回發巨響 台中人驚醒「要打仗？」

2018-05-17 08:24

航特上兵跳傘意外墜千呎 命危開刀急救中

2018-05-17 08:23

影音曝光！漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

2018-05-17 07:41
看更多

熱門文章

影音曝光！漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

2018-05-17 07:41

好消息！跳傘墜地秦姓上兵復原良好 昏迷指數回到8分

2018-05-17 12:03

跳傘為什麼沒打開？ 前保傘連士兵一句話令人心酸

2018-05-17 15:02

影╱悚！傘兵墜落地面畫面曝光 民眾手機錄影直擊

2018-05-17 09:36

開戰！柯文哲批賴清德務實台獨工作者「不負責任」

2018-05-17 11:41

蔡英文屢問柯文哲台灣價值 陳芳明：刁難的傲慢

2018-05-17 06:24

自己人分裂就該敗？看馬英九當年怎麼打下陳水扁

2018-05-17 08:00

前「馬英九團隊」恐「落馬」？羅智強為理念最後衝刺

2018-05-17 05:46

獨家／宣明智拜會吳敦義 建議直接提名楊文科

2018-05-17 17:46

民進黨與柯文哲分手 孫大千：分道揚鑣打回原形

2018-05-17 11:05

航特上兵跳傘意外墜千呎 命危開刀急救中

2018-05-17 08:23

他沒被教召怨國家忘了他 網友送上神秘網址解惑

2018-05-17 13:45

航特部保傘連 傘兵跳傘成功的幕後關鍵

2018-05-17 09:39

柯文哲：不敢揣測為何會成藍綠共同敵人

2018-05-17 00:15

柯綠分手？李艷秋：柯綠本一家 看成白的有色盲

2018-05-17 14:27

1300呎墜地傘兵恢復心跳 昏迷指數3搶救中

2018-05-17 09:34

蘇起不認九二共識了？陳明通爆：蘇拜託別提這個term

2018-05-17 17:23

誰適合代表民進黨選台北市長？學者建議的這個人竟是他

2018-05-17 20:58

民進黨北市是否派強棒？蔡英文這樣回應

2018-05-17 11:55

漢光預演運輸機來回發巨響 台中人驚醒「要打仗？」

2018-05-17 08:24

傘兵血淚 上飛機的那一刻「就像要上戰場」

2018-05-17 19:52

不只傘兵出意外 海陸士兵救生衣收納也受傷

2018-05-17 12:59

黃安這次不舉報 只因兒子要回台當兵

2018-05-17 19:57

柯媽媽躦媽祖轎下回應綠分手：神會看你是不是好人

2018-05-17 14:51

執政2年只有物價贏別人？徐國勇：別因五二○唱衰政府

2018-05-17 14:32

【重磅快評】蔡英文不忘老兵 卻要老兵忘蔣驅往異域？

2018-05-17 15:23

上士被起訴居然升職占缺 三軍總醫院前院長被申誡

2018-05-17 16:09

【重磅快評】朕說了算！蔡英文竟把國家公器當兒戲

2018-05-17 11:43

政院推動行政區劃法 南市：都怪馬英九不好

2018-05-17 12:18

墜地傘兵是高雄陽光大男孩 熱愛上山下海

2018-05-17 11:48

吳音寧缺席購貯會議 議員酸：認真學習中？

2018-05-17 18:05

【重磅快評】黨鞭說「不要再弄了」 從挺同看政客騙術

2018-05-17 10:03

【重磅快評】北市三強鼎立 國民黨找回選民信任是正辦

2018-05-17 08:05

民調輸丁守中 柯Ｐ：差1、2趴沒有意義

2018-05-17 11:45

邱文祥想勝選台北市長 「未來不排除丁邱配」

2018-05-17 09:57

柯文哲批賴清德「務實台獨說」不負責 徐國勇這樣回

2018-05-17 20:21

屢被點名選北市 陳菊：尊重選對會最後評估

2018-05-17 18:27

傘兵訓練有多危險？部落客歐夫傘兵視角全記錄

2018-05-17 16:03

馬英九牌失靈？鍾沛君、羅智強馬系選將初選民調紛告急

2018-05-17 20:59

被羅智強告貪汙圖利 陳菊：不願浪費司法資源反告誣告

2018-05-17 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top