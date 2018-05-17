漢光預演傘兵意外生還 五點著陸是關鍵

2018-05-17 23:02 中央社 台中17日電



陸軍航特部上兵秦良丰今天參加國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地高空跳傘卻發生意外墜落地面，緊急送醫後生還，航特部分析，傘兵落實「五點著陸」是生還的重要關鍵之一。

陸軍航空特戰指揮部特戰營特戰三營，今天上午6時在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形。

但跳傘高度為1300呎，比從台北101跳下的高度還高，一般人從高空高速墜下恐怕會直接喪命，但上兵秦良丰墜落著地後，送醫急救恢復生命跡象，且經醫療團隊搶救，昏迷指數從3逐步進步到7，患者對聲音已有反應。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文受訪表示，特戰傘兵訓練時，都會做完基本傘訓與複訓，其中一項就是當傘無法張開時的緊急作業程序，主傘不開時必須拉副傘減速，主傘未開的反應時間約為6秒。

他指出，傘兵在執行基本傘訓時，都會要求訓練「五點著陸」成為反射動作，這是緩衝下降速度的保護措施，傘兵必須雙腳併攏，以雙腳接觸地面後側倒，接著以小腿外側、膝蓋、臀部、腰部與背部共五點進行翻滾，避免重擊頭部造成重傷害，依照醫療團隊提供的傷害部位來看，有成功五點著陸。

武立文表示，傘兵進行反空降跳傘操演地位於台中清泉崗基地，秦良丰著陸的地方位於基地內的草叢區，能夠有效吸收墜下的衝擊力，如果是在跑道或是水泥地著陸，恐怕後果不堪設想。