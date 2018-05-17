跳傘意外士兵 參謀總長：國防部盡全力照顧好

2018-05-17 12:15 中央社 台中17日電



國軍今天上午進行漢光演習預演，秦姓上兵跳傘時墜落地面造成重傷，國防部已組成專案小組調查與後續處理，參謀總長李喜明說，國防部會盡所有力量去照顧好。

26歲秦姓上兵今天上午參與國軍漢光34號演習預演，在台中清泉崗基地進行跳傘訓練時，因主傘張傘不完全自1300英尺墜落地面昏迷，緊急送往醫院救治尚未脫離險境，國防部立即組成專案小組處理，參謀總長李喜明上午陪同秦姓上兵的父母到醫院探視。

李喜明受訪表示，這次演練童綜合醫院、台中國軍總醫院醫療人力也組成戰傷編組，意外發生時現場立即處理，目前看來秦姓上兵的傷勢都是往好的方向發展，希望大家一起為他祝福早日康復。

李喜明指出，初步了解意外發生時，秦姓上兵的跳傘主傘未完全張開、副傘吃風不足，會再進一步調查，才會有更精確的事故原因，事發第一時間就有向國防部長、總統報告，蔡總統也非常關心這件事，交代要全力協助。

他說，漢光演習的期程與進度不受影響，這是單一事件，後續會把所有細節做總檢討，國軍擔任保國衛民的工作任務，不會因為事故影響，會全力以赴做好工作。

至於家屬狀況，李喜明說，家屬目前心情相對穩定，秦姓上兵預計明年退伍，國防部會盡所有力量去照顧好。