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機能、3D款 依舊熱銷

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭黃寅江婉儀／連線報導
口罩大廠中衛口罩在疫情期間，成為民眾競相排隊購買「秒殺」的搶手貨，現持續開發新品搶攻市場。圖／中衛提供
口罩大廠中衛口罩在疫情期間，成為民眾競相排隊購買「秒殺」的搶手貨，現持續開發新品搶攻市場。圖／中衛提供

疫情結束，口罩求大減，但穿戴舒適的3D口罩或特殊材質的機能口罩仍吃香，業者甚至加開生產線；口罩大廠瞄準永續商機，研發可回收口罩，並與醫療體系合作，盼爭取國外市場。

口罩業者ＣＳＤ中衛行銷經理周令怡表示，口罩整體銷量減少，但3D口罩輕薄透氣，銷售量在疫後反而增加。彰化另家大廠負責人也表示，平面口罩已幾無利潤，但立體口罩不緊貼皮膚，仍受歡迎。

華新醫材表示，呼應聯合國SDGs永續發展指標，正研發可回收口罩，可分別再製成環保袋、環保衣等。未來合作的醫療機構可望改用可回收口罩。但有業者說，用過的口罩有汙染疑慮，要再評估。

疫情期間口罩成為穿搭配件，業者還辦設計比賽；疫後口罩不再「爭奇鬥妍」。業者說，如今黑色、深灰、純白等素色口罩成為長銷不敗款式。

疫情三年期間，客製化口罩除了是防疫必備物資，也成了宣傳小物，幾乎公職候選人都選擇口罩當選舉小物，但去年客製化訂單狂跌逾五成，二○二四大選後僅剩零星訂單。

立委楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益表示，疫情經歷九合一、五合一選舉，各候選人幾乎都發送口罩，今年總統和立委大選就幾乎看不到送口罩了。

COVID-19 中衛 口罩 新冠肺炎 疫情

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