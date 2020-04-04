口罩只捐不賣錯過「防疫財」？網：人情債更難還
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，防疫必備的口罩在世界各國是一「罩」難求。台灣不僅採用口罩實名制，更加開口罩生產線，目前已穩定口罩的產量。總統蔡英文在日前宣布，要捐1千萬個口罩給疫情嚴重的歐美國家，這讓一名網友在PTT上發文表示，「為什麼不用賣的呢？」認為這些錢還能用來紓困國內的企業，實質的幫助台灣人。對此，有網友就直言：「欠債好還，人情難還！」
網友在PTT上發文提及，台灣將捐贈1千萬個口罩給歐美國家一事，表示「口罩外交，除了用送的，其實也可以用賣的吧？」認為只要不刻意哄抬價格，賺回來的錢還能用在補助國內的企業，畢竟「最近一堆國內補助、紓困，其實都是拿納稅人的錢來補」。原Po還計算出，假如台灣每日輸出國外1千多萬片口罩，一個月也有5.6億元的獲利，還可以當「國內補助基金」。
部分民眾十分不滿，認為「沒道理我們要免費替國外生產口罩」、「國內自己要花錢，國外免費」、「反正當納稅人捐的呀，政府不痛不癢」。不過，有網友就直言，「欠債好還、人情難還，用賣的叫銀貨兩訖」、「用送的宣傳效果更好，台灣最缺不是缺錢，是國際聲量」。
也有不少網友大力稱讚我國政府，「真的很棒，能力範圍內覺得要繼續做下去」、「世界地球村，互相幫忙會讓世界更美好」、「不求回報，這是很棒的善行」。
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